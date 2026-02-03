Coronel Moldes: Más de 2500 personas en el Desentierro

Coronel Moldes vivió un fin de semana de celebración, tradición y encuentro comunitario con el Desentierro del Carnaval, realizado de manera libre y gratuita en el predio de la Vieja Estación. El evento convocó a más de 2500 personas, consolidándose como una propuesta popular que reúne a familias enteras, vecinos y visitantes para compartir música, color y expresiones culturales que marcan el inicio del carnaval en el pueblo.

La jornada se desarrolló en el marco de las políticas culturales impulsadas por la gestión del intendente Omar César Carrasco, que promueve eventos abiertos, inclusivos y de acceso gratuito, fortaleciendo tradiciones y sentido de pertenencia de la comunidad.

En ese mismo contexto se llevó a cabo el Concurso de la Empanada, una actividad que pone en valor la gastronomía local y el talento moldeño. El primer premio fue para Rosalía Tolava, quien representará a Moldes en el Concurso Provincial de la Empanada.

El segundo lugar quedó en manos de Miriam Cachi, mientras que el tercer premio fue para Fabiana Unco.

Ambas propuestas reflejaron el acompañamiento masivo de los vecinos y el compromiso de la actual gestión municipal con la cultura, la identidad local y el fortalecimiento de espacios de encuentro para toda la familia.