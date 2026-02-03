Lo juzgan por un absuo en un local de la Balcarce

Hoy se iniciará en Salta el juicio oral contra un guardia de seguridad de 34 años, imputado por haber abusado sexualmente supuestamente de una clienta dentro de un local bailable ubicado en la tradicional zona de la calle Balcarce, uno de los corredores nocturnos más concurridos de la ciudad.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Esteban Martearena, será quien represente al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate. El acusado llegará al proceso como presunto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, en concurso real.

La investigación se originó a partir de una denuncia radicada el 7 de septiembre de 2024 por una mujer que relató haber sido atacada dentro de un boliche de la zona de la Balcarce.

El hecho

Según el testimonio incorporado al expediente, la víctima había concurrido esa noche al local junto a una amiga. Ambas habrían ingerido un trago de tequila que les ofrecieron al ingresar. Minutos después, la denunciante se dirigió al baño.

Allí, de acuerdo con su relato, fue interceptada por un guardia de seguridad del establecimiento. La mujer aseguró que el hombre la tomó del brazo, la introdujo nuevamente al recinto sanitario y, aprovechando su superioridad física, la sometió sexualmente.

Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, se dispuso que la víctima fuera examinada por un médico legal, se tomaran muestras biológicas para cotejo de ADN y se recibieran testimonios de personas que se encontraban esa noche en el lugar.

También se recabaron informes y registros que permitieron reconstruir lo ocurrido dentro del local bailable, un ámbito que concentra gran afluencia de público y que ahora vuelve a quedar bajo la lupa por un hecho de extrema gravedad.