Simplemente… tatuajes

Se estima que los tatuajes han sido utilizados por los humanos desde al menos hace cinco mil años, con evidencia arqueológica de que los antiguos egipcios, asiáticos, polinesios y nativos americanos practicaban la técnica del tatuar.

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el estudio "Radiografía del Tatuaje en Argentina", elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE, confirma que el fenómeno dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

Lo que hace un par de décadas era considerado un gesto de rebeldía, hoy se consolidó como una marca masiva de identidad en la sociedad argentina.

Un nuevo informe privado revela que 6 de cada 10 argentinos tienen al menos un tatuaje, aunque la aceptación social todavía encuentra un límite duro: el ámbito laboral.

Un relevamiento, realizado sobre 2.000 casos, indica que las mujeres tienen, en promedio, un 50% más de tatuajes que los varones. El informe también derriba el mito del arrepentimiento ya que tan solo el 15% de los tatuados lamenta haberse tatuado.

La razón principal para hacerse tatuajes ya no es la estética, sino una búsqueda simbólica o personal donde el diseño es desplazado por el significado. Aún persisten en algunos reducidos sectores de la sociedad un ánimo de discriminación o rechazo que va perdiendo fuerza a medida que el tiempo va transcurriendo

A pesar de la masividad, el 75% de los encuestados señala al ámbito laboral como el espacio donde la sociedad mantiene las miradas más críticas hacia los tatuajes. Pero en ese mismo ámbito existe una diversidad de criterio. Existen sectores o áreas más amigables y otros donde persisten tensiones sobre la imagen profesional, lo que suma también a los códigos de vestimenta.

Entre los primeros encontramos áreas como Marketing, Tecnología (IT), Diseño y Gastronomía que concentran la mayor cantidad de personas tatuadas, donde se leen como un símbolo de creatividad.

En contraposición encontramos ámbitos como el Derecho, la Salud y las Finanzas, en los cuales, aunque la práctica está normalizada, aún se mantiene cierta resistencia a los mismos.

Por otra parte, en el ámbito de la Salud, los tatuajes pueden generar riesgos si no se realizan de forma segura y en lugares autorizados. La mala higiene en el proceso de tatuaje puede llevar a infecciones, alergias o enfermedades transmitidas por la sangre. Además, los tatuajes permanentes pueden causar reacciones alérgicas o complicaciones médicas en algunas personas.

En resumen, los tatuajes pueden generar inconvenientes en el ámbito social, laboral y de la salud si no se toman las precauciones necesarias y si no se consideran las posibles consecuencias a largo plazo. Es importante informarse y tomar decisiones responsables antes de hacerse un tatuaje.

En cuanto al futuro, el optimismo lleva las de ganar ya que el 49% de los encuestados imagina que sentirá orgullo por sus tatuajes dentro de 30 años, consolidando la certeza de que no son un error de juventud.