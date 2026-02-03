Frustraron un plan de masacre escolar

Una masacre planificada por dos menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy fue frustrada luego de una investigación judicial. Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI, el cual advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos, uno de los cuales se realizó en Jujuy con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca.

Lo que hallaron

Se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa que fue caratulada como "intimidación pública", y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

La investigación se inició en julio del año pasado, luego de que el FBI de Estados Unidos enviara un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin. En el documento se alertaba sobre conversaciones detectadas en una red social, donde dos usuarios intercambiaban mensajes con contenido de odio, antisemitismo y supremacía racial, además de manifestar su intención de llevar adelante una masacre escolar.