Javier Milei recibe a Luciano Benavides en Casa Rosada

El presidente Javier Milei se reúne este martes al mediodía en la Casa Rosada con el piloto salteño Luciano Benavides, reciente campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. El encuentro figura en la agenda oficial del Poder Ejecutivo y se enmarca en un reconocimiento institucional al logro deportivo alcanzado en Arabia Saudita.

El salteño se consagró tras una definición extremadamente ajustada que se resolvió por apenas dos segundos contra Ricky Brabec, en una de las diferencias más estrechas en la historia de la competencia. El título llegó en su novena participación en el Dakar y significó su primer Touareg dorado, a bordo de una KTM 450 Rally Factory, consolidando uno de los hitos más relevantes del deporte motor argentino en los últimos años.

“Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”, expresó "Faster" tras lograr el título, al tiempo que destacó el trabajo del equipo y el orgullo de representar a la Argentina en lo más alto del rally mundial.