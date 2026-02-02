Dos bivouacs y 2700 kilómetros de recorrido, así será el Desafío Ruta 40: ¿Con la presencia de los Benavides?

El Desafío Ruta 40 se disputará del 24 al 29 de mayo 2026 con un recorrido estelar que unirá San Juan - San Rafael (Mendoza) - San Juan. La competencia será válida por la tercera ronda del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y volverá a reunir a los principales protagonistas de la disciplina en suelo argentino. ¿Estarán los hermanos Luciano y Kevin Benavides?



Con una logística simplificada, la 13° edición del Desafio Ruta 40 tendrá un recorrido total superior a los 2.700 kilómetros, de los cuales 1.699 kilómetros corresponderán a sectores selectivos y contará con dos bivouacs. Justamente, estos campamentos representan los verdaderos hogares itinerantes de la competencia y el gran epicentro de operaciones para los equipos, la organización de la carrera y la prensa acreditada, concentrando la actividad deportiva y logística del evento.

Este es el mapa del Desafío Ruta 40 que se disputará del 24 al 29 de mayo.

En la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima, el bivouac estará emplazado en el Autódromo San Juan Villicum. Además, San Juan será sede tanto de la largada como de la llegada de la prueba, consolidándose como uno de los escenarios más tradicionales y emblemáticos en la historia del Desafío Ruta 40.Otro de los grandes atractivos del Desafío Ruta 40 será el esperado regreso a la provincia de Mendoza, más precisamente a San Rafael, diez años después de la última vez que la competencia visitó a esta ciudad. En esta oportunidad, el bivouac estará situado en el Centro de Congresos y Exposiciones.Con escenarios icónicos, un recorrido desafiante y bivouacs que también podrán ser visitados por el público con entrada libre y gratuita, el Desafío Ruta 40 2026 promete una edición con un gran deportivo, reafirmando su identidad como una de las competencias de rally raid más atrayente de Sudamérica y una cita imperdible dentro del Campeonato Mundial W2RC.

El 2026 de Benavides

Luciano y Kevin Benavides corrieron la primera fecha del Mundial de Rally Raid, el Rally Dakar. El menor de los hermanos fue ganador de la carrera más extrema del mundo en motos y es líder del campeonato del mundo con 38 puntos por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Kevin, en tanto, suma 4 unidades en la competencia de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

Luciano Benavides es el líder del campeonato del mundo.

El ganador de este Dakar tiene que operarse tras sufrir una fractura en los ligamentos cruzados y su participación en las cuatro fechas restantes del Mundial es una incógnita. Si decide no operarse, irá por el Mundial y si se opera, deberá hacer una recuperación veloz para estar en la fecha argentina.

Kevin, por su parte, dijo a El Tribuno: "La fecha que más me interesa de todas es el Desafío Ruta 40 y quiero estar pero hoy no sé que voy a hacer porque nuestro objetivo era el Rally de Marruecos y el Dakar y ya los corrimos".

Kevin Benavides suma 4 puntos en el Mundial.

Después del Dakar, disputado una vez más en Arabia Saudita, la segunda fecha será en Portugal (del 17 al 22 de marzo), luego llegará el Desafío Ruta 40, más tarde el Rally de Marruecos (del 28 de septiembre al 3 de octubre) y la competencia se definirá en Abu Dhabi del 22 al 27 de noviembre, unos 35 días antes que el próximo Dakar.