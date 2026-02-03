Fonoaudiólogos en crisis y en alerta por el inicio de clases 2026: denuncian atrasos de meses en los pagos del IPS

El colectivo de fonoaudiólogos de Salta atraviesa una profunda crisis económica debido a los reiterados atrasos en el pago de honorarios por parte del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), en un contexto especialmente sensible por la proximidad del inicio de clases 2026, etapa en la que crece de manera significativa la demanda de tratamientos, especialmente en niños.

En diálogo con El Tribuno, Carolina de la Fuente, fonoaudióloga de Salta capital, explicó que los profesionales deberían haber cobrado en enero las prestaciones realizadas en octubre y que, ya entrado febrero, esos pagos aún no se concretaron.

“En el IPS nos informan que el Gobierno no mandó los fondos para que nos paguen a nosotros, a la fonoaudiología. Esto no es la primera vez que pasa. Ocurre en diciembre cuando hay elecciones y pasa un montón de veces. Se pasan la pelota entre el IPS y el Gobierno, pero el asunto es que nosotros no cobramos”, afirmó.

Según detalló, el atraso ya acumulaba tres meses y ahora se sumó un mes más. “Deberíamos haber cobrado alrededor del 20 de enero las prestaciones de octubre. Hoy estamos en febrero y todavía no han pagado. Ya estamos cobrando, si es que cobran, con cuatro meses de atraso”, remarcó.

Honorarios “vergonzosos”

A la falta de pago se suma el bajo valor de los aranceles. “Nos pagan 4.800 pesos por sesión. Es una situación gravísima. Una empleada doméstica cobra cerca de 3.800 o 4.000 pesos por hora. Nosotros cobramos 4.800 y muchas somos cabezas de familia”, sostuvo.

De la Fuente explicó cómo impactan esos valores en los ingresos mensuales. “El arancel que paga el IPS por un paciente atendido durante todo un mes es de 48.000 pesos. Imaginate todo lo que hay que trabajar para llegar, por lo menos, a un millón. Es una locura”, dijo.

La atención es individual y demanda entre 30 y 45 minutos por paciente, dependiendo si se trata de personas con discapacidad. “Trabajamos todo el día. Yo, por ejemplo, también trabajo los sábados a la mañana”, agregó.

Débitos y descuentos constantes

Otro de los reclamos apunta a los débitos que aplica el IPS. “Siempre buscan descontar por cosas ilógicas. Si el sello del médico no se ve claro porque es viejo, nos descuentan a nosotros. ¿Cuál es la culpa nuestra? De todo nos hacemos cargo nosotros. Es un atropello constante”, denunció.

Inicio de clases y mayor demanda

La fonoaudióloga explicó que enero y febrero suelen ser meses de menor actividad, pero que la situación cambia drásticamente con el inicio del ciclo lectivo. “Yo trabajo con niños y con adultos. En marzo los chicos empiezan a volver y ahí se empieza a ocupar todo. Ya nos están pidiendo turnos”, indicó.

En ese sentido, advirtió que la falta de pagos pone en riesgo la continuidad del servicio justo cuando más se necesita. “Estamos a días del inicio de clases 2026 y no podemos sostener esto. La demanda sube y nosotros no cobramos lo que trabajamos”, alertó.

Sin cambios tras la intervención del IPS

Consultada sobre si la intervención del IPS trajo mejoras, De la Fuente fue tajante. “No, no cambió nada. No le entran balas al Gobierno. Estamos comentando en todas las publicaciones oficiales para que paguen y giren los fondos. Si no salimos a la prensa, no nos dan bolilla”, afirmó.

Posible corte del servicio

La profesional advirtió que el sector analiza medidas de fuerza. “Vamos a cortar el servicio porque es imposible trabajar por 4.800 pesos y encima no cobrarlo. Es imposible sostener esto”, expresó.

Sin embargo, reconoció la dificultad de avanzar con esa medida. “A muchas nos cuesta cortar porque vivimos de esto. Entonces juegan con eso”, lamentó.

Además, aseguró que la fonoaudiología es una de las profesiones peor remuneradas del sistema. “No hay una profesión que cobre menos que nosotros por sesión. Es una vergüenza. Ni psicopedagogos, ni psicólogos, ni kinesiólogos cobran esto”, afirmó.

Sin convenio y sin respuestas

De la Fuente explicó que el sector viene solicitando reuniones con el interventor del IPS, el contador Savoy, sin obtener respuestas concretas. “Nos patea. Dice que está complicado, que después nos va a recibir. Estamos hace años sin convenio, como muchas profesiones de la salud. Por eso pagan lo que quieren y cuando quieren”, sostuvo.

Recordó que, cuando existe convenio, el plazo de pago es de 45 días. “Todavía no nos han pagado octubre. Lo que funciona bajo el Gobierno es una porquería”, afirmó.

Cuántos fonoaudiólogos hay en Salta

Según estimaciones del sector, en la provincia hay alrededor de 500 fonoaudiólogos. Muchos dejaron de trabajar con el IPS. “Hay mucha gente que renunció al IPS y trabaja con otras obras sociales o de manera particular porque es una vergüenza”, dijo.

Actualmente existen tres espacios que agrupan a los profesionales: el Círculo de Fonoaudiólogos, la Asociación de Fonoaudiólogas (AFUS) y los prestadores directos. “En el Círculo somos unos 200, en AFUS otro tanto y prestadores directos alrededor de 70”, explicó.

El sector busca unificar a todos los espacios para que la facturación se realice desde el Colegio de Fonoaudiólogos, como ocurre con otras profesiones.

El reclamo al IPS y al Gobierno

Para cerrar, De la Fuente enumeró los pedidos concretos del colectivo. “Pedimos que paguen de manera urgente, que no haya más atrasos, que el doctor Savoy nos reciba, que se actualicen los aranceles y que se firme un nuevo convenio”, sostuvo.

Y añadió: “Al gobernador le pedimos que gire los fondos, si es verdad que no se giraron. Y si se giraron, que el IPS pague. Mínimo dos meses seguidos, octubre y noviembre, para no estar tan lejos con la inflación”.

Comunicado de profesionales fonoaudiólogos

En un comunicado, los profesionales señalaron que “desde el Gobierno no se mandan los fondos al IPS para pagar nuestros honorarios”. Indicaron que el último mes abonado fue septiembre de 2025 y que ese pago se realizó hace más de 45 días.

“La situación del colectivo fonoaudiológico es apremiante. Muchos somos cabeza de familia y no tenemos ningún puesto público. Solo vivimos de nuestra profesión. Por favor, que salga a la luz”, finaliza el texto.