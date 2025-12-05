Mundial 2026, EN VIVO, minuto a minuto: Argentina ya conoce a sus rivales: Austria, Argelia y Jordania

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolla en este momento en el John F. Kennedy Center de Washington, con la definición de los 12 grupos para las 48 selecciones participantes. La FIFA establece el nuevo formato ampliado, con cuatro bombos y restricciones geográficas, mientras Estados Unidos, México y Canadá encabezan como anfitriones. El evento reúne a dirigentes, exfiguras del fútbol y celebridades, en una gala que marca el inicio concreto del camino al Mundial más grande de la historia.

Mientras avanza la extracción de bolillas, se confirman enfrentamientos determinantes para Sudamérica y Europa, con foco en el recorrido competitivo que tendrá Lionel Scaloni con la Selección Argentina. La FIFA promete un show sin precedentes con presencias de Andrea Bocelli, Robbie Williams y figuras del deporte mundial como Tom Brady y Shaquille O’Neal. Cada cruce, sede y horario se define en vivo, y el seguimiento minuto a minuto permite interpretar el impacto logístico, deportivo y mediático de la cita global que espera reunir récords de público, transmisión y expectativas.

15:57 | ARGENTINA JUGARÁ CON ARGELIA Y AUSTRIA: A FALTA DEL BOMBO 4, ASÍ SE VAN PERFILANDO LAS ZONAS

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur

: México, Sudáfrica, Corea del Sur Grupo B : Canadá, Qatar, Suiza

: Canadá, Qatar, Suiza Grupo C : Brasil, Marruecos, Escocia

: Brasil, Marruecos, Escocia Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia

: Estados Unidos, Paraguay, Australia Grupo E : Alemania, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez

: Países Bajos, Japón, Túnez Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán

: Bélgica, Egipto, Irán Grupo H : España, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I : Francia, Senegal, Noruega

: Francia, Senegal, Noruega Grupo J : Argentina, Argelia, Austria

: Argentina, Argelia, Austria Grupo K : Portugal, Uzbekistán, Colombia

: Portugal, Uzbekistán, Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá

15.53 | Argelia también será parte del Grupo J junto a la Selección Argentina

15:45 | ASÍ VA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS

Grupo A : México, Corea del Sur

: México, Corea del Sur Grupo B : Canadá, Suiza

: Canadá, Suiza Grupo C : Brasil, Marruecos

: Brasil, Marruecos Grupo D : Estados Unidos, Australia

: Estados Unidos, Australia Grupo E : Alemania, Ecuador

: Alemania, Ecuador Grupo F : Países Bajos, Japón

: Países Bajos, Japón Grupo G : Bélgica, Irán

: Bélgica, Irán Grupo H : España, Uruguay

: España, Uruguay Grupo I : Francia, Senegal

: Francia, Senegal Grupo J: Argentina, Austria

Grupo K : Portugal, Colombia

: Portugal, Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia

14.33 | ¡ASÍ SE ORDENARON LOS CABEZAS DE SERIE!

Grupo A : México

: México Grupo B : Canadá

: Canadá Grupo C : Brasil

: Brasil Grupo D : Estados Unidos

: Estados Unidos Grupo E : Alemania

: Alemania Grupo F : Países Bajos

: Países Bajos Grupo G : Bélgica

: Bélgica Grupo H : España

: España Grupo I : Francia

: Francia Grupo J : Argentina

: Grupo K : Portugal

: Portugal Grupo L: Inglaterra

15:22 | ENTRARON LOS ENCARGADOS DE EXTRAER LAS BOLILLAS

Ya están sobre el escenario las cuatro grandes estrellas del mundo deportivo responsables de determinar la conformación de los doce grupos. Ellos serán el siete veces campeón del Super Bowl de la NFL, Tom Brady, el mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, el siete veces All Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, y el dueño de cuatro campeonatos de la NBA, Shaquille O’Neal.

15:14 | PRESENTARON A LOS CONDUCTORES DEL SORTEO

Río Ferdinand asumirá la conducción del evento junto a la periodista Samantha Johnson.

15:02 | LAURYN HILL, NUEVA INVITADA AL EVENTO

La rapera y cantante norteamericana dio inicio al tercer show de la tarde en los Estados Unidos.

14.52 | COMENZÓ EL SORTEO

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, convocó nuevamente a Donald Trump junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para extraer las bolillas pertenecientes a sus respectivos países.

Desde un principio estaba definido que La Tri irá al Grupo A, los canadienses estarán en el Grupo B y los estadounidenses dirán presentes en el Grupo D.

fantino se tomó una foto con los principales dirigentes políticos de los países organizadores (Crédito: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

14.42 | LIONEL SCALONI FUE EL ENCARGADO DE LLEVAR LA COPA DEL MUNDO AL CENTRO DEL ESCENARIO

El entrenador de la selección argentina se refirió a la gesta en Qatar 2022, y en particular al encuentro ganado ante Francia en la definición del certamen: “La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros”.

14.32 | DONALD TRUMP RECIBIÓ EL PREMIO DE LA PAZ DE LA FIFA

El presidente de los Estados Unidos subió al escenario en compañía de Infantino para hacer oficial la entrega de la estatuilla. El presidente de la FIFA lo definió como "un líder que se preocupa por la gente, que quiere un ambiente seguro" y añadió: “Por eso, a sus acciones, a su manera, quiero darle mi apoyo y el de la comunidad de todo el fútbol a todas sus decisiones de hacer un mundo más seguro”.

A continuación, Trump dio un brave discurso: “Es uno de los honores más importantes de mi vida, queremos salvar millones de vidas. El Congo es un ejemplo, India, Pakistán, lugares donde la guerra pudo terminar. Lo hemos logrado en algunos sitios, en otros no. Lo he conocido a Infantino, vamos a romper récords de venta de entradas en este gran evento del mundo del fútbol. Nunca se vieron los números que ofrecerá esta Copa del Mundo. Quiero agradecer a mi familia, vamos a dar un evento que el mundo nunca vio. Tenemos una gran relación con Canadá y México. Quiero agradecerles a los dos por haber venido, y les quiero agradecer a todos”.

14:24 | SEGUNDO SHOW MUSICAL EN WASHINGTON

La superestrella mundial, Robbie Williams, anima la jornada junto a la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

14:28 | Andrea Bocelli cantó en el inicio del sorteo del Mundial 2026

El artista italiano emocionó a todos los presentes antes del comienzo de la ceremonia.

Irán dio marcha atrás

Tras una semana de tensiones políticas y advertencias de boicot, Irán finalmente decidió enviar una delegación reducida al sorteo del Mundial 2026 en Washington. El cambio de postura, confirmado por la FIFA, pone fin a la amenaza que había ensombrecido la ceremonia en la capital estadounidense, marcada por la fuerte presencia del presidente Donald Trump.

Llegó Donald Trump

La comitiva presidencial de Donald Trump llegó al Kennedy Center a las 11.25 (hora local). Los periodistas del pool acreditado no lograron ver al mandatario, que será una de los protagonistas centrales del sorteo del Mundial 2026. Fue un traslado desde la Casa Blanca que demoró poco más de cinco minutos.

El presidente de Estados Unidos llegó a la alfombra roja acompañado del titular de la FIFA, Gianni Infantino, y mantuvo un breve intercambio con periodistas

La Copa, presente

En las calles de Washington D.C., la protagonista es la nieve. Pero en el interior del Centro Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas la temperatura va en ascenso a minutos de conocerse los rivales de la Selección. Así luce la Copa del Mundo en la previa de la ceremonia.

Los representantes de Sudamérica

“Ya comenzamos a alentar a nuestras selecciones para que la Copa se quede en el continente. ¡A Creer en Grande y darlo todo!“, escribió Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en su cuenta de X durante la antesala del sorteo.

Los planes de boicot de la Federación de Fútbol de Irán

Uno de los ejes que marcó la previa del sorteo del Mundial en Washington fueron los planes de la federación iraní de boicotear el evento en respuesta a la medida de Estados Unidos -que mantiene una histórica enemistad con el régimen de los ayatollahs- de negar visas a miembros de su delegación.

La FIFA emitió un comunicado anoche en el que informó que finalmente la federación iraní había dado marcha atrás en sus planes e indicó que el país envió una delegación a Estados Unidos para asistir al evento.

Zanetti: "Messi va a estar: no tengo dudas"

En diálogo con ESPN, al histórico referente albiceleste Javier Zanetti le consultaron sobre la presencia de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo. “No tengo dudas que nuestro capitán va a jugar su sexto Mundial”, respondió.

Otro argentino con Gianni Infantino

En la previa del sorteo, Gustavo Alfaro, entrenador de la selección paraguaya, se retrató con el mandamás de la FIFA. “Un momento de camaradería”, postearon desde la cuenta de Instagram de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

¿Cuál es el grupo más fácil que le puede tocar a la Argentina?

A diferencia de otros mundiales, esta vez los grandes cucos de Argentina —como Alemania, Francia, Inglaterra y Brasil— también están en el bombo 1, lo que abre el margen para un debut bastante más amable. En ese escenario, el grupo más accesible reúne a Australia, Sudáfrica y Haití, que vuelve a un Mundial después de 52 años.

¿Cuál es el grupo más difícil que le puede tocar a la Argentina?

De acuerdo a todas las variables posibles, el grupo más difícil que puede tocarle a la Argentina aparece cuando se alinean dos europeos en la primera fase —algo que ocurrirá en 4 de los 12 grupos— y se combinan selecciones de peso. En esta simulación, el combo que más eleva la vara incluye a Noruega, más un europeo surgido del repechaje que podría ser Italia, y un rival incómodo como Marruecos, que llega bien rankeado y con rodaje competitivo. Un arranque de esos que obligan a estar concentrados desde el minuto cero.

Un sorteo con “control de daños” y beneficios para el campeón

Hace una semana la FIFA decidió meter mano antes de que giren las bolillas y le dio un status especial, al igual que a España y, en menor medida, a Francia e Inglaterra, por ser las primeras cuatro del ranking. Las campeonas de América y Europa saben que si ganan sus grupos no podrán cruzarse antes de la final. Y, como máximo, se toparán con una de las otras dos privilegiadas (tercera y cuarta del ranking) en semifinales. Una medida arbitraria, que persigue favorecer a los mejores de hoy y crear las condiciones para imaginar una súper final el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Las figuras del sorteo

El exfutbolista Rio Ferdinand será el conductor principal del sorteo, acompañado por Samantha Johnson, quienes estarán a cargo de la dinámica sobre el escenario.

A este dúo se unirán figuras deportivas de diversos deportes: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal serán los responsables de extraer las bolillas que definirán el destino de las 48 selecciones participantes.