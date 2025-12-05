Sorteo Mundial 2026: cuál es el “Grupo de la Muerte” en esta Copa del Mundo

El sorteo del Mundial 2026 ya definió al grupo de la muerte y no hubo sorpresas: el Grupo I, integrado por Francia, Senegal, Noruega y un rival proveniente del repechaje (Bolivia, Irak o Surinam), es la zona más peligrosa y exigente de la Copa del Mundo. La FIFA lo ubica como el cuadrante con mayor promedio competitivo del ranking, y combina a dos gigantes recientes —Francia, finalista en 2018 y 2022, y Senegal, potencia africana— con el equipo de Erling Haaland, el delantero más desequilibrante del planeta.

El Grupo I, el más temible del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene su “zona sin respiro” y se llama Grupo I. La combinación de Francia (3° del ranking FIFA), Senegal (19°), Noruega (29°) y un cupo a definirse entre Bolivia, Irak o Surinam convierte a esta serie en la más exigente del certamen. No solo pesa el promedio más alto de competitividad (27,25), sino también el pedigree: Francia llega tras disputar dos finales consecutivas y Senegal desembarca con Sadio Mané como bandera, mientras que Noruega exhibe a Erling Haaland, el goleador más temido del planeta.

Otros grupos fuertes: Inglaterra-Croacia y Brasil-Marruecos

El segundo bloque de mayor riesgo es el Grupo L, integrado por Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana, con dos selecciones europeas que vienen de campañas sólidas y clasificaciones directas con autoridad. Algo similar ocurre en el Grupo C, donde Brasil enfrentará una vez más a la revelación de Qatar 2022, Marruecos, acompañados por Escocia y Haití, en otra llave cargada de exigencia y roce internacional.

¿Dónde queda Argentina entre las zonas más parejas?

Argentina no cae en el grupo de la muerte, pero sí aparece dentro de las zonas de máxima paridad. En el Grupo J, el campeón del mundo se medirá ante Austria, Argelia y Jordania, un cuarteto con buen presente, roce europeo y poder físico en el mediocampo, pero sin el peso ofensivo y jerárquico que acumula el Grupo I.