VIDEO. La FIFA le otorgó el premio de la paz a Donald Trump

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La FIFA le entregó el premio “FIFA Paz” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “sus acciones extraordinarias y especiales”.

El galardón se entregará cada año a partir de esta ceremonia y el primero en obtenerlo fue Trump en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“La FIFA le dio este premio a Donald Trump, en reconocimiento a sus acciones extraordinarias y especiales para llevar la paz a todo el mundo”, fueron las palabras de Infantino para darle el premio al mandatario estadounidense.