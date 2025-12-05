Sorteo FIFA 2026: Tapia se mostró con el presidente de la FIFA en medio del escándalo con Milei y Verón

El presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se fotografió hoy con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del inicio del sorteo del Mundial 2026, en Washington.

La imagen de Tapia con Infantino fue compartida por el presidente de la AFA en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Viviendo la emoción de lo que será una jornada muy especial para el mundo y, especialmente, para todo el pueblo argentino”.

Además, aclaró: “Ya nos encontramos en Washington, a la espera del sorteo del Mundial 2026. Muchas gracias Gianni Infantino por el cálido recibimiento, extensivo también a todos los presidentes presentes. Es un orgullo compartir estos momentosjuntos”.

En las imágenes, Tapia no solo aparece con Infantino, sino que también están presentes el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez; Luciano Nakis, prosecretario de AFA; y el ex futbolista Maximiliano Rodríguez.

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevará a cabo este viernes a partir de las 14 (hora de Argentina) en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington

Esta situación se da en plena disputa que tiene Tapia tanto con el Gobierno nacional de Javier Milei como con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.