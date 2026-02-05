PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
5 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Plan de masacre escolar: un tercer involucrado

La hipótesis es que los menores serían captados por adultos.
Jueves, 05 de febrero de 2026 01:26
Elementos secuestrados en los allanamientos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La masacre planificada por menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy, que fue frustrada por la policía, sumó a un nuevo involucrado y la fiscalía consideró como principal hipótesis, que los menores serían captados por adultos.

Los representantes del MPF hipotetizaron que los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad que habrían iniciado un proceso de radicalización progresiva, y así concretar los hechos en escenarios extremos, de forma tal que pondrían en riesgo la seguridad pública. Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó tras una alerta emitida por el FBI de EEUU, que advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

De esta manera, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

Además, se identificó la posible participación de una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica. Respecto a los involucrados nacionales, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD