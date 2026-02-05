San Lorenzo: Intensifican castración y vacunación

La Municipalidad de San Lorenzo informó el cronograma de servicios veterinarios gratuitos que se desplegarán en febrero en distintos puntos del municipio, con el objetivo de reforzar la salud y bienestar de perros y gatos del distrito.

Los operativos, organizados por el área de Zoonosis municipal, incluirán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones para las mascotas de la comunidad. La iniciativa se realiza sin costo para los vecinos y busca facilitar el acceso a estos servicios.

Los vecinos podrán acceder a los servicios desde las 9 de la mañana, atendiendo por orden de llegada en cada una de las delegaciones donde se realicen las jornadas. La atención no requiere turno previo, pero los cupos son limitados.

Se solicitó a los propietarios que presenten DNI original y copia, y que tengan domicilio en San Lorenzo para la atención.

Para los procedimientos, se recomienda que las mascotas lleven bozal y manta, y que hayan cumplido con el ayuno antes de la castración.

Estas jornadas forman parte de un plan sanitario que, además de promover la tenencia responsable de animales, contribuye a prevenir enfermedades como la rabia y a controlar la población animal de manera sostenible.

Desde el municipio destacaron que los servicios serán itinerantes, recorriendo distintos barrios y delegaciones para asegurar que los vecinos, sin importar su zona de residencia, puedan acceder a la atención.

Este tipo de campañas vienen siendo reforzadas por la Municipalidad cada año como parte de las políticas públicas de salud animal, complementando otras actividades que se llevan a cabo de manera permanente a través de la Dirección de Zoonosis.