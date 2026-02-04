Los zapatos escolares ya rozan los $100 mil y el delantal, $20 mil

Con la llegada de febrero, el movimiento escolar empieza a sentirse en Salta. Vidrieras renovadas, mochilas listas y familias que recorren los comercios marcan la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026. Un relevamiento de El Tribuno por locales de las peatonales céntricas muestra que vestir a un estudiante implica este año un mayor desembolso que en 2025, con subas desiguales según el rubro. Los guardapolvos vuelven a funcionar como el primer termómetro del gasto escolar.

En una de las principales tiendas de indumentaria escolar, ubicada en la peatonal Alberdi, el talle más chico, el 6, cuesta 20 mil pesos y el precio sube de manera gradual, alrededor de mil pesos por talle, hasta alcanzar los 30 mil pesos en el talle 16. Los modelos tres tablas, más elaborados, parten de los 25 mil pesos y llegan a los 40 mil pesos. Las pecheras blancas, por su parte, se venden a 20 mil pesos.

En otra tienda de la peatonal Caseros, los guardapolvos comunes rondan entre los 20 mil pesos el talle 6 y los 36 mil pesos el talle 18, mientras que los modelos alforzados van desde los 24 mil hasta los 40 mil pesos. En comparación con 2025, cuando las pecheras de jardín costaban entre 11.500 y 15.700 pesos y los guardapolvos llegaban hasta 37 mil, el aumento en este rubro se ubica entre el 15% y el 25% en los modelos básicos, pero trepa hasta el 70% en las pecheras.

El mayor sacudón llega al preguntar por los zapatos colegiales. El año pasado, los precios iban de 14.500 a 33 mil pesos para niñas y de 19.900 a 39 mil pesos para varones. En 2026, el escenario es otro: los modelos más económicos arrancan en los 25 mil pesos, los de uso diario se mueven entre los 35 mil y los 60 mil pesos y los de cuero, pensados para durar todo el ciclo lectivo, superan los 60 mil y en algunos casos rozan los 100 mil pesos. La comparación interanual deja un dato contundente: los zapatos aumentaron entre un 70% y un 120%, convirtiéndose en el ítem más caro del combo escolar.

En lo que respecta al uniforme diario, los precios también muestran diferencias según la zona comercial. En la peatonal Alberdi, las camisas blancas del talle 6 al 16 cuestan 14 mil pesos, mientras que las chombas rondan los 10.500 pesos. Los pantalones de gabardina se venden a 27.800 pesos y los de sarga alcanzan los 35 mil.

Para educación física, la remera blanca cuesta 5 mil pesos, la polera blanca: $7.500, la remera de piqué $6.200 y la de jersey blanca, en talles del S al XL, 7.200 pesos. El conjunto deportivo azul marino, del talle 6 al 16, cuesta 27.800 pesos, mientras que el pantalón de frisa azul o gris se vende a 14 mil pesos, el buzo de frisa al mismo valor y la campera deportiva azul marino a 19.800 pesos.

Precios más altos

En la tienda de la calle Caseros, los precios resultan más altos en la mayoría de las prendas. Las camisas colegiales llegan hasta los 46 mil pesos, las polleras superan los 30 mil y los cardigans y camperones parten de los 37 mil. En indumentaria deportiva, chombas, buzos y camperas se ubican entre los 15 mil y los 37 mil pesos. En comparación con 2025, el gasto escolar registra aumentos promedio de entre el 40% y el 70%, con mayores subas en calzado y prendas de abrigo.

Desde la tienda de indumentaria escolar, en la peatonal Alberdi, el gerente del local contó que: "Todos los años los clientes vienen con anticipación, ya saben cuándo llega la ropa escolar y empiezan a preguntar temprano".

Los precios arrancan en $20.000 y pueden llegar hasta $40.000 según talle, marca y modelo, convirtiéndose en una referencia clave para medir el impacto del costo de la vuelta a clases en los hogares.

Según indicó, en estas primeras semanas lo que más se está vendiendo son los guardapolvos, los conjuntos deportivos, las prendas azul marino y las remeras blancas. En cuanto a los precios, detalló que los guardapolvos arrancan desde los 19.990 pesos en los talles más chicos y que, en su caso, intentaron mantener valores similares a los del año pasado para que sean más accesibles.

Reconoció que el contexto económico impactó en las ventas generales. "La situación en Salta está complicada, se notó mucho la baja del turismo en enero y eso afectó a todos los locales de la peatonal. Incluso se ven comercios que están cerrando", señaló.

Sin embargo, el gerente mantiene expectativas, especialmente hacia fines de febrero. "Creemos que va a haber un aumento en las ventas cuando se acerque el comienzo del ciclo lectivo", afirmó. No obstante, advirtió un cambio en los hábitos de consumo: "Hoy la gente prioriza llevar lo justo y necesario. Compra lo indispensable".

Respecto a las formas de pago, explicó que ofrecen tres y hasta seis cuotas sin interés y que el crédito tiene un peso importante en las operaciones. "Hoy el pago con tarjeta es muy fuerte, incluso supera al efectivo en muchos casos", finalizó.