Orán: Arboles del Vivero Forestal a El Quebrachal

El intendente de la ciudad de El Quebrachal, Rolando Rojas, recibió la entrega de diversas especies autóctonas de parte del intendente Baltasar Lara.

La donación, que incluyó una variedad de árboles de gran importancia ecológica, será destinada a la mejora y ampliación de los espacios verdes de la localidad en el departamento de Anta.

En total, el Municipio de El Quebrachal recibió 100 árboles de diferentes especies nativas, que se distribuirán en cuatro espacios verdes de la ciudad.

Especies

Las especies entregadas fueron: 50 Algarrobos, 20 Guayacanes, 10 Tatane y 20 Cebiles.

El intendente Lara destacó la importancia de fomentar la reforestación y el cuidado del medio ambiente, asegurando que estas especies contribuirán al embellecimiento de los espacios públicos, al mismo tiempo que beneficiarán a la biodiversidad local.

Acompañó la entrega el encargado del Vivero Forestal de Orán, Juan Carlos Godoy Ramos.

Por su parte, el intendente Rojas expresó su agradecimiento por este gesto, que fortalecerá el compromiso de su administración con el cuidado del entorno natural y la creación de más áreas verdes para el disfrute de los vecinos.

Por iniciativa del intendente de Lara y y en el marco de una política pública orientada al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible, el Vivero Forestal Municipal de Orán reforzó su rol estratégico en la producción de plantines forestales destinados a la reforestación y al fortalecimiento de los espacios verdes en toda la provincia.

El vivero municipal invitó a empresas del sector privado y a responsables de otros municipios a acercarse para conocer las distintas variedades de plantines disponibles y las posibilidades de articulación para avanzar en proyectos conjuntos que promuevan un futuro más verde.

"Queremos que vengan a conocer nuestro trabajo y se sumen a este esfuerzo por reforestar y mejorar el entorno", expresó la coordinadora del vivero, Jimena López Domínguez.

Objetivos y plazos

El Vivero Forestal Municipal de Orán, bajo la gestión de Baltasar Lara Gros, busca producir más de 100.000 plantines de especies nativas (algarrobo, lapacho, tacha marido) en 2026. Esta iniciativa actúa como centro estratégico en el NOA para reforestación y arbolado urbano, abasteciendo a municipios y empresas. En septiembre de 2025, se inició la segunda etapa de un programa local con la meta de plantar 1.600 árboles nativos en la ciudad.