5 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
Internacionales

La Justicia solicitó la extradición de Nicolás Maduro

Es por la causa abierta en el país por delitos de lesa humanidad.
Jueves, 05 de febrero de 2026 01:26
Nicolás Maduro está detenido en EEUU. NA
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó ayer librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.

Según trascendió, la resolución fue firmada durante la mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro "habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América".

La decisión responde a una orden emanada de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto detener y recibir declaración indagatoria a Maduro, mandato que fue ratificado recientemente en un incidente el pasado 15 de enero de 2026.

El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la "urgente traducción" del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.

Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.

 

