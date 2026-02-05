A fin de mes, el municipio recupera las llaves de la Terminal de Ómnibus tras 25 años

A veces, los cambios más profundos no se anuncian con actos ni discursos, sino con cosas concretos. Recuperar las llaves de la Terminal de Ómnibus de Salta es uno de ellos. A fin de este mes, y tras más de 25 años de administración privada, el edificio volverá a quedar bajo control municipal, en un proceso que combina definiciones legales, decisiones políticas y una expectativa latente sobre lo que vendrá después.

El 28 de febrero vencerá formalmente la concesión que rigió desde fines de los años noventa y que estuvo en manos de la empresa Terminal Salta S.A. A partir de ese momento, la Municipalidad de Salta asumirá la gestión a través de una estructura propia, creada específicamente para garantizar la continuidad del servicio y ordenar el traspaso.

Esa herramienta es la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U., una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado municipal. La empresa ya fue constituida y cuenta con un capital social de 30 millones de pesos, dividido en 3.000 acciones nominativas de 10.000 pesos cada una, totalmente suscriptas e integradas por el municipio. Su sede legal funcionará en avenida Paraguay 1240, el mismo predio donde opera el CCM.

El estatuto de la nueva sociedad define un objeto amplio: administrar, gestionar, explotar, mantener y modernizar la terminal actual y aquellas que eventualmente se establezcan en el futuro. A ese eje central se suman actividades comerciales, recreativas y de servicios complementarios, pensadas para mejorar la experiencia de los usuarios y reactivar sectores hoy subutilizados del edificio.

La conducción estará a cargo de un directorio de hasta siete miembros, designados por la asamblea. En esta primera etapa fueron nombrados Esteban Carral Cook como presidente, Marcela Natalia Correa como vicepresidenta y Matías Assennato como director titular, además de directores suplentes. La representación del socio único quedó en manos de Facundo Furio, secretario de Hacienda.

El traspaso operativo quedó formalizado mediante el Decreto Municipal N.º 0077, que asignó a la nueva S.A.U. la administración, conservación y mantenimiento del inmueble. Aunque el dominio del edificio continúa siendo municipal, la gestión cotidiana pasa a la sociedad estatal, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

Uno de los puntos centrales del decreto es la cesión de la posición contractual que el municipio mantenía con la concesionaria saliente. De esta manera, la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U. asumirá derechos y obligaciones derivados del contrato original aprobado por el Decreto N.º 0930/00 y sus sucesivos convenios modificatorios, evitando vacíos legales y garantizando la continuidad del servicio.

Este cambio no se produce en un contexto neutro. A lo largo de los años, la terminal fue acumulando cuestionamientos por el estado edilicio, la falta de inversiones estructurales anunciados que nunca se concretaron. Informes de control y debates públicos señalaron deterioro en dársenas, locales cerrados, problemas de iluminación, grietas, pintura deteriorada y un entorno vial cada vez más congestionado, en una zona clave para la movilidad urbana.

En ese escenario, el intendente Emiliano Durand dejó abierta la posibilidad de avanzar con un nuevo llamado a licitación, orientado a atraer inversión privada para modernizar el predio y ejecutar obras pendientes. La idea que sobrevuela en el Ejecutivo es combinar control público con capital privado, bajo reglas distintas a las del esquema anterior.

Así, a fin de mes, cuando las llaves cambien de manos, no solo se cerrará una concesión de 25 años. También se abrirá una fase de transición que puede redefinir el rol de la Terminal de Ómnibus como uno de los puntos neurálgicos de ingreso, salida y circulación cotidiana de la Ciudad de Salta.