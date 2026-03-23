Patovicas mataron a un hombre en un bar

Cuatro patovicas quedaron detenidos acusados de haber matado a un hombre de 51 años durante una brutal pelea en la puerta de un bar en San Miguel, Buenos Aires.

Los testigos relataron que los guardias le habrían negado el ingreso al local nocturno llamado "Suttón Bar", ubicado en las calles Las Heras y Paunero. Entonces, se generó una fuerte discusión que terminó en una golpiza.

Según las primeras pericias, Rogers habría muerto por asfixia mecánica, ya que los patovicas lo habrían tomado del cuello. Sin embargo, la causa exacta de la muerte será confirmada por la autopsia, que ya fue ordenada por la fiscalía.

Mientras se esperan los resultados forenses, el bar fue clausurado y se abrió un expediente por homicidio que tramita en la UFI 21 de San Miguel, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, que ordenó la detención de los cuatro empleados del bar.

Otros empleados y el dueño del bar también fueron identificados. Durante el operativo, la policía secuestró los equipos de grabación de las cámaras de seguridad. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la muerte de Rogers.

Según publicó Diario Efecto, la víctima estaba acompañada por otros dos hombres, entre ellos su hijo de 23 años, que fueron citados como testigos y podrán dar detalles de los hechos.

La Justicia investiga

La justicia analiza videos de la pelea y las declaraciones de los testigos para determinar si los cuatro patovicas detenidos lo golpearon hasta causarle la muerte al hombre de 51 años.

Varias personas contaron a los investigadores que todo empezó cuando los guardias le negaron la entrada a la víctima. Entonces, explicaron, la discusión escaló hasta una violenta golpiza.

Las imágenes de una cámara de seguridad, a las que accedió TN, muestran a un hombre vestido de negro -que sería uno de los acusados- cuando arrincona a Rogers contra la pared.

La autopsia determinó en una primera instancia que Rogers murió por asfixia mecánica, según pudo saber este medio de fuentes policiales.