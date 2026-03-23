Gran interés por la concesión de la ruta 9/34, que incluirá al acceso a Salta

La licitación que lanzó el gobierno nacional el pasado 23 de febrero para elegir a la operadora privada que reemplazará a la sociedad estatal Corredores Viales SA en la red concesionada en rutas del norte argentino ya tiene más de una decena de empresas interesadas.

El llamado nacional e internacional, enmarcado en la tercera etapa del desarrollo de la Red Federal de Concesiones, incluye a ocho tramos que, en conjunto, comprenden más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 11 provincias argentinas, entre las que se cuentan Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. A cuatro semanas de la habilitación de los pliegos para consultas en la plataforma Contra.Ar y con la apertura de sobres con ofertas confirmada para el próximo 18 de mayo, a las 13, el nuevo esquema de construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de rutas nacionales por sistema de peaje reviste especial interés para Salta.

"De los 596 kilómetros del Tramo NOA, 250 se desarrollan en nuestra provincia sobre las rutas 9 y 34", preciso el jefe del Quinto Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Federico Casas, a El Tribuno. El funcionario destacó que en la concesión del citado tramo de Red Federal "se reincorpora el acceso a la ciudad de Salta desde la rotonda de Torzalito y se incluye como obra obligatoria un nuevo distribuidor en el empalme de las rutas 16 y 9/34 en las cercanías de Metán" .

Casas remarcó que en todo el tramo concesionado se incorporarán obras de rehabilitación, mantenimiento integral y mejoras en la infraestructura existente, con el objetivo de garantizar mayores niveles de seguridad, transitabilidad y eficiencia para los usuarios.

En la provincia de Salta, los sectores incluidos comprenden a la ruta nacional 9, desde el límite con la provincia de Tucumán, atravesando los departamentos La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes, hasta el límite con la provincia de Jujuy, en el río Las Pavas.

Los tipos de obras

Dentro del plan de concesión hay previstas obras de puesta en valor, obligatorias y de rehabilitación.

Las obras de puesta en valor son aquellas que inicialmente deberá ejecutar el concesionario para brindar a los usuarios adecuadas condiciones de transitabilidad y seguridad vial en todo el tramo abarcado por la contratación. El concesionario podrá comenzar a cobrar peaje a los usuarios recién cuando finalice esas obras.

Nuevo distribuidor

Como obra obligatoria, la nueva concesionaria deberá ejecutar un distribuidor del tipo Trompeta, con pasos sobreelevados en el kilometro 1.475 de la ruta 9, donde empalma con ésta la ruta nacional 16, en las cercanías de la localidad de Río Piedras y la ciudad de Metán. Desde las inmediaciones de Rosario de la Frontera hasta la rotonda de Torzalito, más conocida entre automovilistas y transportistas como "cruce de Güemes", las líneas de las rutas 9 y 34 corren superpuestas, por lo que esa traza común suele ser identificada como 9/34.

Las obras de rehabilitación, a su vez, son las necesarias en calzadas principales y en banquinas para cumplir las exigencias establecidas en el pliego en los plazos del contrato de concesión.

Peaje interoperable

El nuevo sistema de peajes incorporará un esquema interoperable para tornar menos engorrosa la circulación de usuarios. Por caso, quienes se desplacen entre Metán y la ciudad de Salta dentro de un período de 3 horas, abonarán una única tarifa que habilitará su tránsito por los tramos concesionados correspondientes, evitando así pagos duplicados.

Casas reiteró que el cobro de peajes no será habilitado hasta que se alcancen condiciones óptimas de transitabilidad con la finalización de las obras de puesta en valor. Y agregó que esos trabajos deberán ajustarse a estrictos estándares técnicos que incluyen calzadas en condiciones adecuadas, banquinas conformadas, señalización completa e iluminación operativa. La concesionaria contará con un plazo de hasta un año para ejecutar las obras iniciales de puesta en valor antes de iniciar el cobro efectivo de peajes.

El nuevo régimen de concesiones tiene como objetivo fomentar la inversión privada en la operación y mantenimiento de la infraestructura vial, para garantizar a usuarios mejores condiciones de transitabilidad, mayor seguridad vial, reducción de tiempos de viaje y disminución de costos operativos vehiculares con una infraestructura vial moderna y eficiente.

Las intervenciones previstas incluyen obras de rehabilitación de pavimentos, mejoras en banquinas, señalización, sistemas de seguridad vial y ejecución de obras obligatorias definidas contractualmente. La Dirección Nacional de Vialidad será el organismo responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar los estándares técnicos y de seguridad establecidos.

Así será el distribuidor, con pasos elevados, que empalmará a las rutas 16 y 9/34.

Casas afirmó que la licitación nacional e internacional en curso representa un paso fundamental para la modernización de la infraestructura vial del NOA, el fortalecimiento de la conectividad y la seguridad, y el desarrollo de la provincia de Salta y de toda la región.

El llamado forma parte del procedimiento de privatización de Corredores Viales, autorizado por decreto 97 el 14 de febrero de 2025.

Obra obligatoria en un nudo vial clave

Con la infraestructura del nuevo distribuidor incluido como obra obligatoria en la licitación, cuyo puesto de peaje en Salta está establecido en el paraje Cabeza de Buey, se apunta a optimizar la circulación vehicular, mejorar la seguridad vial y reducir los puntos de conflicto en uno de los nodos más relevantes de la red nacional en el sur provincial: el empalme de la 9/34 con la ruta 16. Esta última conecta a localidades de los departamentos Metán y Anta con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes. La ejecución de esa obra obligatoria está contemplada para el segundo y tercer año de la concesión.