Quijano: Centro de Primera Infancia en el barrio San Jorge

En una jornada muy especial para la comunidad, quedó inaugurado la semana pasada el nuevo edificio del Centro de Primera Infancia "Rincón de Sueños", ubicado en Barrio San Jorge, en la localidad de Campo Quijano, un espacio destinado a brindar mejores condiciones de cuidado, contención y desarrollo a niñas y niños.

La puesta en marcha del nuevo edificio representa una mejora sustancial para la comunidad, ya que el centro pasa de atender a 30 niños a triplicar su capacidad, alcanzando a 90 niñas y niños de entre 6 meses y 4 años. El espacio fue especialmente diseñado para brindar condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y estimulación, fundamentales para el desarrollo integral en los primeros años de vida.

El Centro de Primera Infancia "Rincón de Sueños" cumple un rol clave en el acompañamiento a las familias, ofreciendo estimulación temprana, apoyo pedagógico, actividades recreativas y alimentación saludable, garantizando igualdad de oportunidades desde la infancia. Para muchas familias, el CPI significa además la tranquilidad de contar con un espacio de cuidado y contención mientras desarrollan actividades cotidianas.

Esta incorporación no solo amplía la cobertura del servicio, sino que refuerza el compromiso de la gestión municipal con las infancias, entendiendo que invertir en los primeros años es invertir en el presente y el futuro de la comunidad.

El acto contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia Carina Iradi, el intendente Lino Fernando Yonar, junto a autoridades provinciales y municipales, funcionarios, docentes, familias y el director del CPI, Oscar Podziawy.

Lugares clave para el desarrollo

Los CPI cumplen una función clave, brindando atención integral a chicos de entre 6 meses y 4 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad de sus derechos. A través de estos espacios se promueven acciones de estimulación temprana, atención pedagógica, alimentación, recreación, detección de enfermedades, etc.