Terminal de Salta en la mira: buscan que la concesión quede en manos de una sociedad anónima unipersonal

La Terminal de Ómnibus de la ciudad de Salta podría cambiar su esquema de gestión a partir de 2026. Los miembros de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante recibieron a funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, quienes expusieron los alcances del proyecto de ordenanza presentado por el edil Arnaldo Ramos (VPS), que propone la creación de la Sociedad Anónima Unipersonal denominada Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U., con el objetivo de administrar, gestionar y modernizar el predio una vez vencida la concesión actual a cargo dfe la empresa La Terminal.

La iniciativa se tratará en el recinto este miércoles, durante la última sesión ordinaria del 2025.

Qué plantea el proyecto

Según la redacción del proyecto, la futura sociedad se denominaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U. y tendría a su cargo:

La administración, gestión y explotación de la Terminal actual.

El mantenimiento y modernización del edificio.

El desarrollo de actividades comerciales, recreativas y de servicios complementarios.

La gestión de futuras terminales que pueda construir el municipio.

El objetivo, según se expuso en la comisión, es contar con una herramienta más ágil para encarar inversiones, en lugar de renovar una concesión tradicional por 20 o 25 años.

Por qué se impulsa ahora

El secretario de Hacienda municipal, Facundo Furió, explicó ante los concejales que el proyecto se enmarca en el vencimiento del contrato de concesión actual, previsto para el 26 de febrero de 2026.

Según detalló, la figura de una S.A.U. permitiría al municipio:

Tener mayor flexibilidad para invertir.

Introducir cambios operativos de manera más dinámica.

Integrar a privados en proyectos puntuales sin perder el control general.

"Tener una concesión tan larga nos ata las manos en decisiones que requieren cambios rápidos. La S.A.U. nos da otra agilidad", fue uno de los conceptos que dejó el funcionario durante el encuentro.

En la reunión también participaron el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, y el coordinador general de la Jefatura de Gabinete del DEM, Santiago Godoy.

Este último remarcó que la propuesta se vincula con una mirada más amplia sobre el desarrollo urbano en la zona de la Terminal. Según explicó, la idea es integrar la administración del predio con futuros proyectos urbanísticos y de movilidad en su entorno inmediato.

Durante la comisión también se analizaron:

La situación actual del servicio.

Las condiciones edilicias.

El acceso y la conectividad con distintos puntos de la ciudad.

El rol de la Terminal en el circuito turístico regional.

Tras el intercambio, los concejales acordaron otorgar visto bueno al proyecto pero con modificaciones, que ahora deberán ser incorporadas al texto antes de su tratamiento en el recinto.