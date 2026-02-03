Arranque en rojo para el mercado automotor local, tras un año en baja

Después de un 2025 que cerró con meses de retroceso y el desempeño más débil del país, el mercado automotor salteño comenzó el nuevo año sin señales de recuperación. Enero volvió a mostrar números en baja y confirmó que la demanda de vehículos 0 kilómetro sigue lejos de los niveles de otras provincias.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara), durante el primer mes del año se patentaron en Salta 1.315 autos y camionetas, lo que implicó una caída interanual del 35% frente a las 2.026 unidades registradas en enero de 2025.

El descenso ubicó nuevamente a la provincia entre las de peor desempeño del país: solo Santa Cruz registró una contracción mayor, con una baja del 38,5%.

La merma prolonga la tendencia que se había acentuado en el segundo semestre del año pasado. Tras un arranque más dinámico, el mercado local perdió impulso desde julio y terminó el año con fuertes retrocesos mensuales. En diciembre, por ejemplo, apenas se patentaron 444 vehículos, con caídas del 39,7% frente a noviembre y del 28,6% interanual.

Si bien el acumulado de 2025 cerró con 13.878 unidades vendidas por las concesionarias locales y significó un crecimiento anual del 13,7%, fue el porcentaje más bajo del país y dejó a Salta rezagada incluso dentro del NOA, donde otras provincias lograron subas mucho más marcadas.

El contexto económico local, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder a financiamiento convenientes, particularmente en los centros de ventas salteños, aparecen como factores que explican la menor demanda.

Más estable

A nivel nacional, en cambio, el comienzo de año mostró un panorama menos contractivo. En enero se patentaron 66.080 vehículos, un 4,9% menos que en igual mes de 2025.

Desde Acara interpretaron el resultado como una señal de estabilidad. El presidente de la entidad, Sebastián Beato, señaló que "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años".

En todo el país, el modelo más vendido de 2025, la camioneta Toyota Hilux, arrancó el año como líder del mercado, registrando 3.403 ventas de 0km. El podio lo completaron los autos Fiat Cronos (3.215) y Peugeot 208 (2.887).

Además, proyectó una mejora progresiva del mercado: "Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un Estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva".

Motos

La retracción en ventas también se replicó en el segmento de motos. Durante enero se vendieron 2.472 de esos rodados 0 kilómetro en la provincia, lo que representó una baja interanual del 8,4%. A contramano del desempeño local, la división motovehículos de Acara registró a nivel nacional una suba del 15,4% en el mismo período, ampliando el contraste entre el mercado salteño y la tendencia general del país.