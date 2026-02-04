Gobernadores se reúnen hoy pero nadie confirmó que va

La reunión de los gobernadores prevista para hoy se mantenía en un profundo hermetismo a partir de la incertidumbre entre muchos de los mandatarios a la hora de confirmar el encuentro, en medio de las negociaciones "bilaterales" con el Gobierno por la reforma laboral.

El mitin, previsto para hoy el Consejo Federal de Inversiones (CFI), empezó a perder adeptos a medida que avanzaron las horas, a tal punto que nadie podía precisar a ciencia cierta si la reunión se llevará a cabo o si, por el contrario, habrá algún tipo de intercambio por Zoom.

"Está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no", admitió, más temprano, el gobernador de la Pampa, Sergio Ziliotto, al abandonar una cita con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada.

Los gobernadores de la oposición –peronismo y aliados– quieren definir posturas comunes de cara al debate de la reforma laboral, el proyecto que el oficialismo busca darle media sanción en el Senado el 11 de febrero.

Más allá de las discusiones entre sectores por los cambios en el régimen laboral, los referentes peronistas buscan respaldo incluso de sus pares cercanos a La Libertad Avanza (LLA) en el punto impositivo: la Casa Rosada propuso una rebaja de las alícuotas de Ganancias que deben pagar las empresas del 35% a 31,5% y de reducción de las contribuciones patronales.

Pero nadie, ni en el peronismo ni en el no-peronismo, confirma el encuentro: la mayoría se limita a afirmar, ante una ronda de consultas, que el encuentro "no está en agenda".

Las provincias dicen que el impacto en sus arcas será de más de 3 billones, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que esa merma fiscal será recién en 2027 y que rondará casi 1,5 billones de pesos; pero 2027 es año electoral y ningún gobernador quiere estar escaso de recursos para afrontar sus campañas.

Mientras tanto, la jefa de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció ayer que junto a otros bloques dialoguistas se solicitó un pedido de sesión especial para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral y señaló que hay un acuerdo en el 95% de los puntos con las fuerzas políticas que respaldarán esta iniciativa.

Zilioto rechazó la reforma

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió ayer al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien rechazó la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno y reiteró sus planteos por la deuda de Nación con su provincia.

Al término del intercambio en Casa Rosada, que duró poco más de una hora, el gobernador peronista pidió un proyecto de reforma laboral que "beneficie a todos". "Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente de la redacción tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice", arremetió.