La UNSa superó las 16.700 estudiantes preinscriptos y creció un 8 %

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) registró un total de 16.782 estudiantes preinscriptos hasta el 31 de enero de 2026, fecha prevista originalmente para el cierre del período de preinscripción al ciclo lectivo vigente.

La cifra marca un incremento del 8 % en comparación con 2025, cuando se habían contabilizado 15.534 aspirantes, y confirma una tendencia sostenida de crecimiento en la demanda de carreras universitarias en la provincia.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la casa de altos estudios, la Facultad de Ciencias de la Salud volvió a posicionarse como la unidad académica con mayor cantidad de aspirantes, al concentrar 4.260 preinscripciones, lo que representa cerca del 30% del total.

Así lo confirmó el secretario académico de la UNSa, Dr. Hugo Romero, quien detalló además que la carrera de Medicina reunió alrededor de 2.500 preinscriptos, convirtiéndose una vez más en la opción más elegida dentro de la Universidad.

En sedes regionales

El relevamiento por facultades y sedes regionales muestra un escenario diverso: la Facultad de Ciencias Exactas registró 2.760 aspirantes; Ingeniería, 2.160; Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, 2.187; Ciencias Naturales, 1.719; y Humanidades, 1.537. En tanto, las sedes regionales sumaron un volumen significativo de inscripciones, con 1.172 preinscriptos en Tartagal y 987 en Orán, consolidando su rol dentro del sistema universitario provincial.

En este contexto, la UNSa resolvió prorrogar el período de preinscripción hasta el 28 de febrero, tras el vencimiento del plazo original. La decisión fue adoptada luego de una nota presentada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y analizada en una reunión de trabajo entre decanos y autoridades del Rectorado.

Ciencias de la Salud concentró casi un tercio de la demanda y Medicina volvió a ser la carrera más elegida. Sobre esta facultad se indicó que ya no hay prórroga para las inscripciones.

Del encuentro participaron la vicerrectora, Dra. María Rita Martearena; el secretario general, Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera; y el secretario académico, Dr. Hugo Romero, quienes evaluaron la situación y acordaron habilitar una extensión excepcional del plazo, que será formalizada mediante una Resolución de Rectorado, ad referéndum del Consejo Superior.

Las autoridades universitarias aclararon que la prórroga no alcanza a la Facultad de Ciencias de la Salud, que cerró definitivamente su período de preinscripción al haber iniciado ya las actividades previstas y por registrar la mayor demanda durante esta etapa.

Nuevo plazo improrrogable

De este modo, quienes deseen iniciar una carrera en la UNSa tendrán tiempo hasta el 28 de febrero inclusive para completar la preinscripción, trámite que debe realizarse de manera online a través del sitio oficial de la Universidad.

Desde el Rectorado remarcaron que el nuevo plazo es improrrogable y exhortaron a los aspirantes a completar el proceso dentro de los tiempos establecidos.