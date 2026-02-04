Güemes: Otra protesta en el Hospital Joaquín Castellanos

Un trabajador de la salud, que trabaja en el sector de Servicios Generales del hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Gral. Güemes, tomó la decisión de encadenarse frente al ingreso a las oficinas de administración, donde también se encuentra el despacho de la gerencia general, en protesta a la promesa incumplida por parte del ministro de Salud, de incorporarlo a la planta de Personal Transitorio, en reconocimiento a sus 10 años como trabajador monotributista, una figura legal compatible con la un trabajador precarizado o en negro, a pesar de contar con algunos beneficios.

Alejandro Zaracho, uno de los 39 trabajadores precarizados con mayor antigüedad, decidió en la jornada de ayer lunes 2, dar inicio a una huelga de hambre como medida por su inestable situación laboral. "Tengo 50 años, el reloj biológico no se detiene, pronto dejaré de contar con la aptitud requerida para ser admitido en cualquier puesto laboral, dependo de este trabajo para mantener a mi familia. Lamentablemente me vienen mintiendo desde hace 10 años con la misma respuesta: que siga esperando. Si tuviera 20 o 30 años puedo esperar, pero a mi edad eso ya no es una opción", manifestó Zaracho, quién estuvo acompañado en esta protesta, por algunos de los trabajadores precarizados que padecen su misma condición y esperan por un traspaso a la planta de temporarios.

El hospital fue utilizado durante años por la clase política, como una suerte de bolsa de trabajo, ingresando a personas que acompañaron sus campañas electorales bajo la promesa de conseguirles un puesto laboral. Durante los últimos 10 años, al hospital ingresaron más de 70 trabajadores en forma precarizada, entre los que se contaban a personal incorporado parala lucha contra el Covid. La única relación entre trabajador y Hospital, era un contrato gerencial para algunos y ministerial para otros, que los obligaba a transformarse en monotributistas para poder emitir una factura por el pago de su salario. Las luchas por mejores condiciones laborales, dieron inicio en forma posterior a la pandemia, logrando que los trabajadores del Covid pasaran a la planta de temporarios, un paso anterior a la planta permanente, quedando pendientes aquellos que solo contaban con una relación laboral a nivel gerencial, pero con una antigüedad que llegaba a los 10 años en algunos casos.

Las luchas continuaron hasta lograr el compromiso del ministro Mangione, de incorporarlos a la planta de temporarios, en la medida que se vayan liberando cargos en el hospital, sea por jubilacion o fallecimiento.

"Esa promesa no se cumplió, sabemos que se liberaron 17 puestos, entre ellos uno del sector al cual pertenezco y me corresponde ocupar, sin embargo, el ministro sigue diciendo que no hay presupuesto para nuestra incorporación" explicó Zaracho.

El sueldo por cada trabajador precarizado es de $350.000, con los todos descuentos por ser monotributistas, reciben en mano la suma de $310.000 por 6 horas de trabajo. "Nos daban horas guardias, lo que nos permitía incrementar nuestro magro sueldo, pero nos quitaron esas horas. Nos queda pensar que hay persecución hacia nosotros, debido a nuestros constantes reclamos, pero lamentablemente siempre nos están mintiendo" declararon compañeros de Zaracho en apoyo a su medida de fuerza.