Falleció "Abuela lalalala", la mujer que se hizo viral en el mundial de Qatar 2022

“Abuela Lalala” se convirtió en un símbolo de la alegría que se vivía en las calles tras cada partido de la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Cristina Mariscotti era la mujer detrás de los videos. Lamentablemente, falleció a los 79 años a principios de marzo. La “Scalonetta” perdió así a una de sus mayores fans de cara a la Copa del Mundo 2026.

La noticia se conoció este fin de semana. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio de Liniers Cosas de Barrio, la jubilada que supo conquistar los corazones de todos los hinchas sufrió una insuficiencia cardíaca y murió días después en el Hospital Santojanni

Esta es su historia. Cristina nació en el año 1946 en la Ciudad de Buenos Aires, era la mayor de tres hermanas. La mujercreció en el barrio de Almagro, pero la vida la llevó a Liniers, donde la vida le guardaba una sorpresa. Era hincha de Boca y amaba a Lionel Messi, pero no veía los partidos por cábala. Quien diría que ella terminaría por convertise en una cábala en sí misma y, pese a no haber tenido hijos o nietos, se convirtió en la abuela de todos los hinchas de la selección.

“Abuela, lalala lala. Abuela, lalala lala”, comenzaron a gritarle los “Pibes del Luro”. El video se volvió viral y lo que siguió fue historia. Desde entonces, el frente de su casa se llenaba de fanáticos que le agredecían por “llevarlos a la final”.

En ese momento, Cristina manifestó: “Siento ante todo una gran sorpresa. Y a la vez una gran angustia. Me dicen que tengo que disfrutarlo, que no tengo que estar asustada, pero es algo que siento, como que me descubrieron, que va a pasar algo malo… Y no me va a pasar nada, lo sé, pero me da ese miedo. Trato de ser positiva pero el mal existe y me asusta… Igual en el barrio me siento protegida y sé que Dios me va a cuidar”.