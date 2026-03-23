Nuevo aumento en el precio de los combustibles en Salta: ¿Por qué la súper sube más que la premium?

En Salta, llenar el tanque volvió a encarecerse y suma presión sobre la economía diaria. En las últimas horas, el precio de la nafta súper trepó hasta los $2050 por litro, mientras que la versión premium alcanzó los $2.196.

El aumento de los combustibles no solo afecta a quienes cargan nafta o gasoil, sino que tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía. El encarecimiento del transporte y la logística impacta en la distribución de bienes y servicios, lo que termina trasladándose a los precios finales.

Por que la súper sube más que la premium

La secuencia no sólo confirma un nuevo golpe al bolsillo. También deja otro dato fuerte: la nafta súper viene aumentando más que la premium. La diferencia no es menor porque marca una tendencia en un producto de consumo mucho más masivo. La nafta súper es la que carga la mayor parte de los automovilistas, por lo que cualquier variación más agresiva en ese segmento impacta de manera más directa y extendida.

Por qué sube más la nafta súper que la premium

Uno de los rasgos más notorios de los últimos aumentos de combustibles es que la nafta súper está subiendo más que la premium. Según trascendió, ese comportamiento responde a una estrategia de las petroleras para reducir la brecha de precios entre ambas variantes y "corregir un atraso acumulado" que venía afectando sobre todo al combustible de mayor consumo.

Según las petroleras, la súper venía con un mayor atraso relativo frente a los costos reales y frente a la inflación, por lo que ahora necesita ajustes más bruscos para igualar rentabilidad. En paralelo, las empresas buscan reordenar su esquema de precios y equiparar los porcentajes de aumento entre los distintos productos.

También hay una razón comercial concreta que tiene mucho peso. Las petroleras apuntan a mejorar sus márgenes sobre el combustible de mayor salida. Y en ese punto la súper ocupa un lugar central, porque es el producto que más consume el público masivo.

Desde YPF señalaron que intentarán “amortiguar” los aumentos, aunque el margen para hacerlo es limitado frente a la dinámica internacional.

La evolución de los precios también depende de lo que hagan otras petroleras, como Shell, Axion y Puma, en un mercado que funciona bajo criterios de competencia. El comportamiento de esas empresas será clave para ver cómo se acomoda esta nueva ronda de aumentos.

Guerra en Medio Oriente: por qué se aceleró la suba de la nafta

El trasfondo de esta nueva escalada está en el mercado internacional del petróleo. En las últimas semanas, el aumento de los combustibles en Argentina comenzó a acelerarse a partir de la fuerte suba del crudo a nivel global, impulsada por la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

La situación se agravó por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, y por los ataques en la región del Golfo, que afectaron infraestructuras estratégicas en países productores. Ese cuadro redujo las expectativas de oferta y cambió la percepción de los mercados: lo que podía leerse como un shock transitorio empezó a ser visto como un problema potencialmente más estructural.

Con ese telón de fondo, el barril de Brent superó los u$s110 en un escenario de alta volatilidad. Y esa suba del petróleo, inevitablemente, comenzó a trasladarse a los precios de la nafta y el gasoil en Argentina.