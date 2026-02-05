PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
5 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inundaciones en el río Bermejo
Fórmula Uno
Juicio a Kila Gonza
General Mosconi
El Carril
Salta
El gobierno de Javier Milei
Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
Salta
Salta
Inundaciones en el río Bermejo
Fórmula Uno
Juicio a Kila Gonza
General Mosconi
El Carril
Salta
El gobierno de Javier Milei
Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
Salta
Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Argentina firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos

Pablo Quirno confirmó la rúbrica del entendimiento con la oficina del Representante Comercial de los EE.UU. “La Argentina será próspera”, celebró el funcionario.
Jueves, 05 de febrero de 2026 15:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

Notas Relacionadas

La noticia fue confirmada hace instantes por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: "Acabamos de salir de la firma... Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo".

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. "La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD