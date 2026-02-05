Argentina y EEUU firman un acuerdo por minerales crítico

Argentina y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo sobre minerales críticos, según expresó la Cancillería en un comunicado tras la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en una reunión multilateral sobre la materia en Washington.

"Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la República Argentina y los Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo", afirmó la Cancillería argentina.

El canciller Quirno dijo ayer a través de su cuenta de X que el entendimiento con el Gobierno de Donald Trump generará "más exportaciones, más inversiones y más empleo" para Argentina.

Además, publicó una foto junto al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien agradeció "por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica".

El comunicado de la Cancillería agregó que la firma del acuerdo "apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia".

Destacó que la decisión conjunta acontece en un contexto de "estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión", que Argentina busca expandir en el sector minero, el cual podría alcanzar exportaciones, según el Gobierno, por "más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década".

En agosto, Argentina y EEUU firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos, como el litio, del cual el país es el cuarto productor mundial.

Ambos países también firmaron, en noviembre, un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión.