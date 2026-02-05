Ordenan la detención de la abogada que hizo gestos racistas en Brasil

La Justicia de Brasil ordenó la detención de Agostina Páez, la abogada e influencer oriunda de Santiago del Estero que fue denunciada por realizar gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema. La joven se encontraba bajo monitoreo con tobillera electrónica para impedir su salida del país, pero el Ministerio Público consideró que existía riesgo de fuga.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público de Río de Janeiro, que pidió su detención preventiva tras evaluar la situación procesal de la acusada. Según trascendió, el planteo se basó en la posibilidad de que Páez intentara eludir la acción de la Justicia mientras continúa la investigación.

Desde la defensa de la influencer cuestionaron la decisión judicial. De acuerdo a lo publicado por el sitio Info del Estero, los abogados de Páez sostienen que se trata de “una medida exagerada”, ya que -según afirmaron- la joven “siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que fue convocada”.

En los días previos a la detención, la propia Agostina Páez se había mostrado angustiada por la situación que atraviesa en Brasil. En declaraciones difundidas por su entorno, expresó arrepentimiento por el “exceso” cometido y manifestó temor por su integridad. En una conversación con su padre, el empresario santiagueño Mariano Páez, aseguró: “Tengo miedo de que me maten”, y afirmó sentirse “abandonada y desamparada por mi país”.

El caso tomó estado público a mediados de enero, cuando se viralizó un video grabado en un bar de Ipanema. En las imágenes se observa a la joven realizando gestos y sonidos asociados a estereotipos racistas, imitando a un mono, mientras era retirada del lugar por sus amigas, aparentemente para evitar que la situación escalara.

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y derivó en una denuncia formal ante las autoridades brasileñas.