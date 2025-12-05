PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
5 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

farmacias salteñas
"Tu Voz Cuenta Conmigo"
Edesa
Acuerdo con el FMI
Gobierno nacional
Especial
contrabando de carne
farmacias salteñas
"Tu Voz Cuenta Conmigo"
Edesa
Acuerdo con el FMI
Gobierno nacional
Especial
contrabando de carne

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Salvador Mazza: preso por matar en "exceso en la legítima defensa"

La Justicia condenó a un hombre que mató a un intruso que le disparó primero. Le dieron tres años de cumplimiento efectivo.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 01:54
El acusado frente a la jueza Rodríguez.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre de 55 años de Salvador Mazza fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva por un episodio ocurrido en marzo de este año, cuando respondió a un ataque armado dentro de su vivienda y terminó ocasionando la muerte de su agresor. El caso, que en un primer momento fue analizado como un hecho de defensa propia, derivó finalmente en la figura de "exceso en la legítima defensa", según resolvió la Justicia.

Todo comenzó cuando el hombre escuchó ruidos en la puerta de su casa durante la noche. Al salir para verificar qué sucedía, se encontró con un individuo que, de manera inmediata, extrajo un arma de fuego y abrió fuego contra él. Frente a esa agresión directa, el imputado tomó una escopeta vieja que tenía en el domicilio. Según relató posteriormente, en ese instante actuó de forma instintiva y en medio de una situación de extrema tensión.

El agresor volvió a disparar y el hombre respondió con un tiro que resultó fatal. Durante la audiencia, el imputado aseguró que desconocía que la escopeta estaba cargada y que su intención fue únicamente repeler el ataque que estaba sufriendo.

La jueza María Soledad Rodríguez, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, intervino en el marco de un juicio abreviado. Tras evaluar los hechos, las circunstancias y la responsabilidad penal del acusado, lo condenó a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma, cometido en exceso de legítima defensa.

En su resolución, la magistrada ordenó también que el hombre sea inscripto en el Registro Provincial de Condenados.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD