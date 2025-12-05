Salvador Mazza: preso por matar en "exceso en la legítima defensa"

Un hombre de 55 años de Salvador Mazza fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva por un episodio ocurrido en marzo de este año, cuando respondió a un ataque armado dentro de su vivienda y terminó ocasionando la muerte de su agresor. El caso, que en un primer momento fue analizado como un hecho de defensa propia, derivó finalmente en la figura de "exceso en la legítima defensa", según resolvió la Justicia.

Todo comenzó cuando el hombre escuchó ruidos en la puerta de su casa durante la noche. Al salir para verificar qué sucedía, se encontró con un individuo que, de manera inmediata, extrajo un arma de fuego y abrió fuego contra él. Frente a esa agresión directa, el imputado tomó una escopeta vieja que tenía en el domicilio. Según relató posteriormente, en ese instante actuó de forma instintiva y en medio de una situación de extrema tensión.

El agresor volvió a disparar y el hombre respondió con un tiro que resultó fatal. Durante la audiencia, el imputado aseguró que desconocía que la escopeta estaba cargada y que su intención fue únicamente repeler el ataque que estaba sufriendo.

La jueza María Soledad Rodríguez, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, intervino en el marco de un juicio abreviado. Tras evaluar los hechos, las circunstancias y la responsabilidad penal del acusado, lo condenó a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma, cometido en exceso de legítima defensa.

En su resolución, la magistrada ordenó también que el hombre sea inscripto en el Registro Provincial de Condenados.