Inicio del ciclo lectivo 2026: algunos colegios privados realizaron test de alcoholemia por el "Ultimo Primer Día"

El ciclo lectivo 2026 comenzó este lunes en Salta con especial atención en el nivel secundario, particularmente en los estudiantes de quinto año, en el marco de los festejos del Último Primer Día (UPD).

En los días previos, se conoció que nueve colegios de la provincia manifestaron su oposición a este tipo de celebraciones. Ante ese escenario y con el objetivo de reforzar los controles, algunos establecimientos privados decidieron realizar test de alcoholemia a los alumnos antes del ingreso a la institución.

No trascendieron oficialmente cuáles fueron los colegios que aplicaron la medida. Desde el área de Educación señalaron que, bajo el protocolo institucionalizado para establecimientos de gestión pública y privada, se deja a criterio de cada institución definir los mecanismos para cumplir con el objetivo de prevención.

En el caso de los colegios privados, indicaron que cualquier procedimiento de este tipo se realiza informando previamente a los padres o tutores. La jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría de las escuelas, en el inicio de un nuevo año escolar que volvió a poner el foco en el UPD y sus implicancias.

El Último Primer Día (UPD) es una celebración que realizan los estudiantes de quinto año del secundario (o el último año, según la modalidad) antes de comenzar oficialmente su último ciclo escolar.

¿En qué consiste?

Tradicionalmente, la noche previa al primer día de clases, los alumnos se reúnen para festejar que inician su último año juntos. Suele incluir:

Reuniones en casas o salones

Música y festejos grupales

En muchos casos, consumo de alcohol

Llegada conjunta al colegio al amanecer

Al día siguiente, ingresan todos juntos a la institución con remeras personalizadas, bombos, banderas o espuma, marcando simbólicamente el inicio de su despedida del secundario.