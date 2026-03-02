Nació Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació este lunes 2 de marzo en Italia. Según confirmaron medios italianos, la beba -a quien llamaron Gia- llegó al mundo durante la madrugada en el Hospital Gemelli y pesó 3 kilos.

El nacimiento se produjo algunos días antes de la fecha estimada, prevista originalmente para el 11 de marzo. En las últimas horas habían viajado a Roma Catherine Fulop y Ova Sabatini, padres de Oriana, para acompañarla en este momento especial. La noticia fue difundida en primer término por el diario italiano Corriere dello Sport y rápidamente replicada por medios argentinos.

Semanas atrás, la cantante había explicado que, aunque evaluó la posibilidad de dar a luz en Argentina, finalmente optaron por Italia por cuestiones familiares y profesionales. “La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había señalado en una entrevista.

Para Dybala, el nacimiento se dio en un contexto particular, ya que horas antes había disputado el clásico entre la Roma y la Juventus, un partido de fuerte carga simbólica en su carrera. La llegada de su primera hija marca una nueva etapa en la vida del futbolista y de la artista, que se casaron en julio de 2024 en Argentina.

El embarazo había sido anunciado en septiembre con una publicación especial en redes sociales, donde la pareja compartió una ilustración inspirada en el universo de “Danny Phantom”, en referencia a la primera vez que hicieron pública su relación. Con la llegada de Gia, Oriana y Paulo consolidan así una historia que comenzó hace varios años y que ahora suma un nuevo capítulo en familia.