Boqueteros en Metán: saquearon el depósito de un supermercado Chino

Los delincuentes se llevaron al menos 30 fardos con café, yerba, sahumerios, toallas femeninas y pañales. Ahora son buscados por la Policía.

En San José de Metán “boqueteros” saquearon anoche el depósito de un supermercado Chino, cuyo fondo está hacia el sector del pasaje Congreso, en el barrio Nuevo Hogar, de esa localidad del sur provincial.



Los delincuentes ingresaron hacia un espacio verde que está lleno de malezas de gran altura y comenzaron a romper una pared de bloques hasta que lograron hacer un orificio por el que habría ingresado al menos una persona de contextura delgada.



Una vez adentro comenzaron a sacar fardos de café, yerba, sahumerios, toallas femeninas y pañales y provocaron un gran desorden en las instalaciones.

El robo fue descubierto esta mañana por personal del supermercado que observó que estaba todo tirado en ese sector y luego vieron el boquete por el que sustrajeron al menos 30 fardos de mercadería.

El propietario radicó la denuncia correspondiente y en el caso ya interviene personal de la Brigada de Investigaciones de Metán que busca a los delincuentes.

