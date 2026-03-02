Borelli: “No venimos a prometer una ciudad distinta. La estamos construyendo todos los días”

El intendente Enrique Borelli, acompañado por funcionarios municipales y vecinos, dejó inaugurado el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante con un mensaje claro: Cerrillos está en marcha y con rumbo definido.

“Hoy vengo a contarles en qué ciudad nos estamos convirtiendo, con soluciones estructurales que venían postergadas desde hace mucho tiempo. Esta ciudad que proyectamos hace dos años ya se empieza a ver y a sentir”, expresó el jefe comunal ante el recinto legislativo.

Durante su discurso, Borelli repasó los principales avances del último año en infraestructura, turismo, educación y, especialmente, en desarrollo económico. Destacó la llegada de nuevas empresas que eligen instalarse en el municipio, consolidando a Cerrillos como un centro estratégico de distribución en el Valle de Lerma, generando inversión y empleo genuino para nuestros vecinos.

También subrayó el trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, que permite avanzar en obras fundamentales como la nueva autopista del Valle de Lerma, la reparación de escuelas en Las Palmas y Villa Los Tarcos, el nuevo pozo de captación de agua en Los Álamos, la finalización del colegio secundario en Pinares y la construcción de la planta impulsora de líquidos cloacales en Las Palmas, entre otras.

Luego de una alocución de casi dos horas, el intendente invitó a los concejales a dejar de lado las “banderas políticas” y priorizar el trabajo conjunto: “Esta es la tercera vez que los invitó a trabajar en equipo. Este año los desafío a ser parte del trabajo que necesita Cerrillos, con humildad y compromiso, porque Cerrillos se merece esto y mucho más”.