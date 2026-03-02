SAJU, la cobertura médica que crece desde el norte

Con más de 25 años de trayectoria en el sistema de salud, SAJU Cobertura Médica consolida su expansión regional con una propuesta que combina cercanía, respaldo y una estructura sanitaria propia. Desde Salta y Córdoba, la marca proyecta un modelo de cobertura que nació en Jujuy y hoy se posiciona como uno de los actores de mayor crecimiento en el norte argentino.

Para conocer más sobre este proceso, conversamos con Beatriz Soulé, jefa comercial y responsable de la sucursal de SAJU en Salta.

Beatriz Soulé, jefa comercial y responsable de la sucursal de SAJU en Salta.

—SAJU es una marca relativamente nueva para muchos salteños, pero con una historia larga detrás. ¿Cómo se explica ese recorrido?

—SAJU nace de una experiencia muy sólida. Durante más de dos décadas trabajamos en Jujuy bajo la marca Salud Jujuy, acompañando hoy a más de 50.000 afiliados. Ese crecimiento se dio siempre con una lógica muy clara: construir infraestructura propia, fortalecer redes prestacionales y estar cerca de la gente. En Jujuy contamos con dos sanatorios propios de alta complejidad y una red médica muy robusta, que nos permitió dar respuestas reales a las distintas problemáticas de salud.

—¿Cuándo aparece SAJU como marca y con qué objetivo?

—En 2023 decidimos dar un paso más y crear SAJU Cobertura Médica como identidad de expansión regional. La idea fue llevar ese modelo que funcionó en Jujuy a otras provincias del NOA y del país, sin perder cercanía ni calidad. SAJU no es una franquicia ni una marca improvisada: es una evolución natural de una estructura que ya estaba probada.

—¿Cómo fue el desembarco en Salta?

—Muy positivo. Hoy SAJU Salta ya cuenta con más de 10.000 afiliados, algo que habla de la confianza que se fue construyendo en poco tiempo. Salta fue clave en nuestra expansión porque es una provincia con mucha demanda de cobertura médica confiable y accesible. Desde el inicio trabajamos con una red prestacional amplia, con clínicas, sanatorios, centros médicos y profesionales reconocidos, y con un equipo local que conoce el territorio.

—Este año también llegaron a Córdoba. ¿Qué balance hacen?

—Córdoba fue un desafío grande y una confirmación de que el modelo funciona. En pocos meses superamos los 6.000 afiliados, en una de las plazas más competitivas del país. Eso demuestra que hay una necesidad real de coberturas médicas claras, sin letra chica, con beneficios concretos y atención cercana, incluso en mercados mucho más grandes.

—¿Cuáles dirías que son los diferenciales de SAJU frente a otras coberturas?

—Hay varios. Primero, el respaldo: no somos una cobertura sin estructura. Tenemos sanatorios propios, red médica consolidada y experiencia operativa real. Segundo, la accesibilidad: apostamos fuerte a la atención directa, a las autorizaciones por WhatsApp, a la app, a simplificar trámites que históricamente fueron engorrosos. Y tercero, una propuesta de planes clara, con prestaciones concretas y pensadas para la vida real de las personas.





—En un contexto complejo para el sistema de salud, ¿cómo se sostiene el crecimiento?

—Con coherencia y responsabilidad. Crecer no es sumar afiliados sin poder responder. En SAJU cada paso está pensado para sostener calidad médica, atención humana y cercanía real. Creemos que cuidar la salud es un compromiso a largo plazo, y esa mirada es la que nos permite crecer de manera sólida.

—¿Qué representa SAJU hoy?

—SAJU es una cobertura médica que nació en el norte y que crece desde el norte, con una identidad muy clara: estar cerca, escuchar y responder. No creemos en modelos impersonales. Creemos en acompañar a las personas en cada etapa de su vida, con respaldo médico real y con un trato humano.

—Para quienes hoy evalúan una cobertura médica, ¿qué mensaje les darías?

—Que lo importante es poder ver con claridad qué se recibe a cambio del aporte mensual. En SAJU trabajamos para que cada persona pueda acceder a una cobertura que le alcance, que sea real y que se adapte a su situación. Por eso contamos con planes pensados para distintas necesidades, con prestaciones concretas y beneficios claros: descuentos en farmacia de hasta el 60%, cobertura en óptica, odontología, internación y estudios de diagnóstico, entre otros servicios.

Creemos que la tranquilidad no debería ser un privilegio. Nuestro objetivo es que cada afiliado sienta que su aporte vale, que tiene respaldo cuando lo necesita y que hay una cobertura posible para cada etapa de su vida.