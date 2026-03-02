PUBLICIDAD

2 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Media Maratón New Balance
oriana sabatini y paulo dybala
inicio del ciclo lectivo 2026
cerrillos
Juicio por jurados
Cobertura Médica
Rosario de Lerma
Bspa
Salta

¡Date la oportunidad de terminar el secundario!

Siguen abiertas las inscripciones en el BSPA N° 7065, ubicado en zona centro, y en el N° 7239, frente a la plaza Gurruchaga. Las clases son cuatrimestrales, hay opciones semipresenciales y certificaciones laborales con aval nacional.
Lunes, 02 de marzo de 2026 16:52
El Bachillerato Salteño para Adultos (BSPA) N° 7065 “Prof. Oscar Montenegro” y su anexo N° 7239 mantienen abiertas sus inscripciones para quienes deseen terminar el secundario. Las sedes están ubicadas en Caseros 1150 (escuela Juan Bautista Alberdi) y 10 de Octubre 551 (escuela Juan Calchaqui), y atienden de lunes a viernes entre las 19.30 y las 22.30.

Con un sistema innovador de aprendizaje basado en proyectos, las materias se integran en trabajos grupales sin rendir exámenes por separado. Además, desde 2023 se otorgan certificaciones adicionales avaladas por la Subsecretaría de Trabajo de la Nación: “Auxiliar asesor/a para el desarrollo de emprendimientos sociales y comunitarios” (módulo 4) y “Emprendedor/a de productos y/o servicios sociales emergentes” (módulo 6).

El BSPA ofrece flexibilidad para mayores de 18 años (o que los cumplan hasta el 30 de junio), sin límite de edad máxima. Quienes tengan estudios secundarios incompletos pueden gestionar el pase para continuar desde donde dejaron. Las inscripciones son cuatrimestrales, con nuevos módulos en marzo y agosto.

También existe un aula universal con cursado semipresencial para personas con responsabilidades de cuidado o dificultades para asistir de forma diaria. Las consultas pueden hacerse a través de las redes sociales oficiales: Facebook “Bspa Nº 7065 Prof Oscar Montenegro” y “BSPA 7239”; en Instagram “@bspa7065.salta”.

