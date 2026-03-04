Denunciaron a un concejal libertario

Una denuncia por violencia de género, con agresiones físicas y psicológicas, fue radicada en la ciudad de Salta en contra del concejal de La Libertad Avanza Carlos Casasola. La presentación quedó registrada en una dependencia policial de la zona norte de la ciudad y tomó intervención la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N°1.

De acuerdo con la denuncia, la mujer –cuya identidad se mantiene en reserva– manifestó que mantuvo una relación de aproximadamente diez años con el edil y que convivían en un domicilio del barrio Castañares. Según su declaración, que se realizó recién en enero de 2026, los hechos denunciados ocurrieron el 20 de diciembre de 2025, en el marco de una discusión vinculada a un viaje que el concejal habría realizado con otra mujer.

La denunciante sostuvo que durante esa jornada Casasola se tornó agresivo y le habría propinado una patada en las piernas. También señaló que a lo largo de la relación "siempre hubo violencia entre ambos". Tras el episodio, decidió retirarse del domicilio por temor y trasladarse a la vivienda de sus padres.

Presentación

En su exposición, además, aseguró que el concejal se habría presentado en su nuevo domicilio y le habría enviado mensajes informando que se encontraba fuera de la vivienda, situación que dijo vivir como acoso. Por ese motivo, solicitó una prohibición de acercamiento hacia su persona, su domicilio actual y su grupo familiar, así como el cese de cualquier tipo de contacto. También pidió autorización para retirar pertenencias del domicilio que compartían.

La causa fue caratulada inicialmente como "lesiones" y quedó bajo análisis de la Fiscalía especializada, que deberá determinar las medidas a adoptar en el marco de la investigación.

Desde La Libertad Avanza trascendió que no habrá un pronunciamiento político sobre el caso hasta tanto exista una definición judicial. Voceros del espacio indicaron que aguardarán el avance de la causa antes de emitir cualquier postura oficial.

Mal antecedente

El episodio vuelve a poner el foco en el Concejo Deliberante capitalino y en los libertarios, donde el año pasado otro edil del mismo espacio, Pablo López, fue expulsado del cuerpo tras quedar involucrado en una causa por violencia y abuso. Ahora, la nueva denuncia contra Casasola abre un escenario institucional que podría generar repercusiones políticas a medida que avance la investigación.

Hoy se realizará una nueva sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad. habrá que ver si los ediles oficialistas usan este tema y se pronuncian durante las manifestaciones por la denuncia contra Casasola. Y si piden alguna sanción.

El caso López generó un fuerte ruido hacia dentro de La Libertad Avanza, ya que la mujer que lo denunció por hostigamiento económico y por ofrecerle dinero a cambio de favores sexuales es una persona que también forma parte de ese espacio político, que hoy tiene que afrontar otra denuncia, en este caso por violencia de género.