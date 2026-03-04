El concejo analizará cambios en el Código de Tránsito

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta llevará adelante desde las 16, la segunda sesión ordinaria del presente período legislativo, con el tratamiento de once proyectos legislativos.

Los concejales abordarán distintas iniciativas vinculadas a normativa administrativa, tránsito, organización institucional y obras urbanas. Entre los puntos principales figura el tratamiento del dictamen que propone aprobar la Ordenanza ad referéndum N° 16.527, mediante la cual se modifica la Ordenanza N° 14.395 correspondiente al Código de Tránsito.

La iniciativa busca adecuar el articulado de la normativa municipal a las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 196/25. Dicho decreto incorpora regulaciones orientadas a modernizar, desburocratizar y digitalizar los procedimientos relacionados con permisos, habilitaciones y trámites en materia vial, entre ellos los vinculados a la Licencia Nacional de Conducir.

Otro de los proyectos incluidos en el temario propone aprobar la Ordenanza ad referéndum que modifica la Ordenanza N° 16.526, correspondiente al Código de Procedimiento Administrativo municipal. El objetivo de esta iniciativa es subsanar errores materiales de escritura y remisiones normativas detectadas en el texto vigente, con el fin de garantizar mayor seguridad jurídica y eficacia en los procedimientos administrativos.

Otro de los ejes de la sesión será el análisis de los vetos emitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal en relación con dos ordenanzas sancionadas previamente por el cuerpo. Se trata de la Ordenanza Sanción N° 11.578, que crea la Guardia Urbana Municipal, y la Ordenanza Sanción N° 11.572, que modifica la normativa vinculada a los Preventores Urbanos.