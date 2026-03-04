EEUU asegura haber golpeado 2.000 objetivos militares en Irán

El Ejército de Estados Unidos aseguró ayer haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como unos 100 misiles balísticos, durante los operativos realizados esta semana posterior a la misión Furia Épica ejecutada el pasado fin de semana.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó en una actualización, publicada en su cuenta de X, que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación islámica.

Un total de 2.000 objetivos han sido atacados, incluidos 100 misiles balísticos que fueron destruidos, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, titular del Comando Central.

Cooper, quien juega un rol protagónico en las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, detalló que la destrucción de los barcos iraníes han dejado al régimen sin ninguna embarcación militar identificable en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán, donde habían tenido presencia durante décadas.

Además, las fuerzas armadas de Estados Unidos indican que Irán posee 5.000 misiles balísticos y otros 2.000 drones que son parte de los objetivos que están siendo atacados conjuntamente con Israel.

Sobre novedades en los operativos, el almirante Cooper indicó que el Ejército ha realizado ataques masivos con drones de la fuerza de tarea "Scorpion Strike", cuyo diseño está inspirado en armamento creado originalmente en Irán y que fueron adaptados en Estados Unidos para realizar ataques unidireccionales a escala.

Más de 9.000 estadounidenses abandonaron Oriente Medio tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel. El gobierno de Trump está organizando vuelos especiales y opciones comerciales para facilitar el regreso de ciudadanos estadounidenses.

Este es el primer reporte de la guerra realizado directamente por el militar de alto rango a cargo de los operativos en la zona desde que iniciaron las hostilidades el fin de semana.

Antes de esta actualización y datos precisos de los objetivos militares destruidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho en el Senado que la intensidad de los ataques sería cada vez mayor en las próximas horas. EFE

Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ayer que las operaciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel se han llevado a cabo "al margen del derecho internacional" y no pueden ser aprobadas por Francia.

El operativo de evacuación se complica por el cierre y las restricciones del espacio aéreo en varios países de Oriente Medio.

En un mensaje televisado sobre la situación en Irán y Medio Oriente, Macron dijo que el conflicto desencadenado por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel se está propagando a toda la región, lo que tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad.

Macron confirmó que el portaaviones Charles de Gaulle fue enviado al mar Mediterráneo en respuesta a la cada vez más deteriorada situación en la región.

Ataque iraní contra una base área militar

El Gobierno de Catar informó de un ataque iraní contra la base área militar de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa catarí publicó un comunicado anunciando el ataque de dos misiles lanzados desde Irán contra su base y aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron uno de ellos, mientras que el otro golpeó las instalaciones.

No hubo ninguna víctima, según la misma información, en esta base ubicada a las afueras de Doha, la capital catarí. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, que ha dejado centenares de muertos, Teherán ha respondido con bombardeos sobre Israel y sobre infreaestructura y efectivos militares estadounidenses en la región.