Policiales

Juicio por jurados: declararon testigos

Por el caso Bataches, hoy serán los alegatos.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 01:29
La sala del juicio por jurados.
El primer juicio por jurado popular que se realiza en Salta continuó ayer con la declaración de testigos y peritos en el proceso donde se juzga a Víctor Manuel Márquez (21), acusado de homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía, por la muerte de Dalma ocurrida el 17 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía.

El debate es presidido por el juez técnico Guillermo Pereyra y se desarrolla ante un jurado popular integrado por doce titulares y cuatro suplentes. .

Durante la audiencia declararon una expsicóloga del hospital Ragone que atendió a la víctima, un oficial de la División Homicidios del CIF que encabezó la investigación, el dueño de una gomería que identificó al acusado en imágenes de cámaras de seguridad y una extrabajadora social que elaboró un informe socioambiental del imputado.

Por la tarde también expusieron peritos del CIF, entre ellos un bioquímico, una especialista en criminalística y el médico que realizó la autopsia. Este último indicó que la causa de muerte fue politraumatismo grave con asfixia mecánica y traumatismo encéfalo craneano, y señaló que las lesiones eran compatibles con un bloque de cemento hallado en el lugar del hecho.

El juicio continuará hoy con las últimas declaraciones testimoniales y luego las partes presentarán sus alegatos de clausura ante el jurado, etapa previa a la deliberación y al veredicto.

Por el Ministerio Público intervienen los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín, mientras que la defensa está a cargo de Nicolás Anuch y Karina Peralta.

 

 

