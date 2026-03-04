Tartagal: el calvario de las 200 Viviendas, un barrio que vive “en una cárcel”

En el barrio 200 Viviendas, de Tartagal, la inseguridad no es una estadística: es una vivencia diaria que ha obligado a sus habitantes a blindar sus vidas. La realidad es tan cruda como paradójica: mientras los delincuentes circulan con total libertad por las calles, los vecinos honestos permanecen encerrados tras rejas, candados y muros elevados, sintiéndose extranjeros en su propio hogar.

El miedo tiene nombres y horarios precisos. Mercedes, una vecina que reside en las inmediaciones del taller de la OEA, sobre la calle Dorrego, es el rostro de una comunidad que ya no aguanta más. Hace pocos días, a las 3.50 de la madrugada, la impunidad golpeó a su puerta. A pesar de que la presencia de su vehículo en el garaje indicaba que la casa no estaba vacía, los malvivientes demostraron una audacia escalofriante.

Tras violentar tres candados —dos en el garaje y uno en la reja de la cocina—, uno de los ladrones quedó a centímetros de ingresar a la habitación de Mercedes, quien vive sola. “Lo encontré así, cara a cara, frente a frente”, relató con la voz todavía quebrada por el pánico. Solo los gritos desesperados y la solidaridad de un vecino evitaron una tragedia mayor. Al amanecer, los restos de sangre sobre el techo de su auto y en el garaje confirmaron que los delincuentes se habían lesionado con los vidrios que la mujer instaló sobre sus muros en un intento desesperado —y a veces fútil— por protegerse.

Diez años, ocho robos y una sospechosa impunidad

El caso de Mercedes es apenas la punta del iceberg de una década de abandono. En los últimos diez años, ha sido víctima de ocho robos, muchos de ellos perpetrados mientras ella se encontraba en Salta capital por el tratamiento médico de su hija.

La indignación de los vecinos de las 200 Viviendas radica en que los rostros del delito son conocidos por todos, incluso por la propia policía. Apodos como “Chupete” resuenan en cada denuncia. “Hace más de 10 años que se dedica a lo mismo y sigue libre”, denuncian los vecinos, quienes no comprenden por qué el sistema judicial no aplica la acumulación de causas para condenar a delincuentes reincidentes que han convertido el robo en su estilo de vida.

VEl uso de concertinas (alambres con púas), cámaras y muros cada vez más altos es la norma.

Extremos insólitos: en el taller de la OEA, la situación llegó al límite de tener que soldar las puertas al finalizar cada jornada para proteger la maquinaria industrial. Vecinos que, como Mercedes, han tenido que trasladar actividades domésticas como el lavadero al interior de la casa para evitar salir al patio, incluso durante el día.

La comunidad, integrada mayoritariamente por docentes, comerciantes y trabajadores, vive en un estado de alerta permanente, sintiéndose observada por quienes “marcan” las casas desde la vereda.

El pedido del barrio es concreto y urgente: la instalación de una comisaría o subcomisaría en la zona. Los vecinos rechazan las justificaciones oficiales que vinculan la inseguridad exclusivamente con la cercanía al barrio Tapiete, y exigen acciones que superen las soluciones temporales.

La pregunta que hoy resuena en las 200 Viviendas de Tartagal debe interpelar a las autoridades de Seguridad de la provincia: “¿Qué es lo que van a esperar? ¿Una muerte para que algo cambie?”. Mientras las respuestas no llegan, la ciudadanía sigue pagando el costo de una libertad que les ha sido arrebatada, reforzando cerrojos y durmiendo con un ojo abierto, esperando que la próxima sombra no sea, nuevamente, la del delito entrando por la ventana.