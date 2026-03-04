Colectivo de Saeta chocó contra un camión recolector en barrio San Ceferino: hay estudiantes heridos

El siniestro ocurrió cuando una unidad que transportaba alumnos impactó desde atrás contra un camión recolector de residuos que se encontraba detenido realizando su trabajo. Algunos pasajeros resultaron con golpes y debieron recibir asistencia.

Un colectivo de Saeta protagonizó un choque contra un camión recolector de residuos en barrio San Ceferino, en un hecho que generó preocupación entre los vecinos de la zona y entre los pasajeros que viajaban en la unidad.

Según relataron testigos, el camión de la empresa Agrotécnica Fueguina se encontraba detenido mientras realizaba la recolección de residuos cuando fue impactado desde la parte trasera por una unidad identificada como 2F, que transportaba estudiantes hacia sus establecimientos educativos.

Producto del impacto, el parabrisas del colectivo se rompió y algunos pasajeros sufrieron golpes. Un joven estuvo a punto de salir despedido de la unidad, pero logró evitarlo al chocar contra la máquina de cobro del transporte.

Tras el siniestro, los pasajeros que no presentaban heridas fueron trasladados en otra unidad de Saeta para continuar con su recorrido. En tanto, los estudiantes que resultaron lesionados recibieron asistencia.

Una de las jóvenes pasajeras relató que, tras el impacto, quedó presionada entre otros pasajeros. “Recibí asistencia médica y me dijeron que solo debo tomar analgésicos por el dolor del golpe”, contó Noelia.

Personal de asistencia intervino en el lugar para atender a los pasajeros y evaluar la situación tras el choque.