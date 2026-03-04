PUBLICIDAD

15°
4 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
municipios salteños
Concejo Deliberante Capitalino
Asociación Empresaria Argentina (AEA)
Mojtaba Jamenei
Bspa
Municipios

En la apertura de sesiones, el intendente de El Carril hizo un llamado a trabajar por una "ciudad nodal"

En el Concejo Deliberante, Efraín Orosco pidió madurez política para avanzar en el desarrollo del municipio. Destacó el orden de las cuentas públicas y el acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 08:20

El intendente de El Carril, Efraín Orosco, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y brindó su mensaje anual ante los concejales y vecinos que participaron del acto institucional.

Durante su discurso, el jefe comunal hizo un llamado a todo el arco político a trabajar de manera conjunta por el desarrollo del municipio, al que definió como una “ciudad nodal” dentro del Valle de Lerma. En ese marco, pidió que oficialismo y oposición prioricen los intereses de la comunidad por encima de las diferencias partidarias.

“Somos una comunidad trabajadora, solidaria y profundamente arraigada a sus valores. Que este nuevo período legislativo nos encuentre a todos, oficialismo y oposición, trabajando con madurez y compromiso, porque por encima de cualquier diferencia está nuestro pueblo”, expresó Orosco durante su intervención.

El intendente también destacó el acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz a su gestión y remarcó que el municipio mantiene orden y equilibrio en sus cuentas públicas, lo que permite sostener políticas y proyectos para la comunidad carrileña.

En el inicio del nuevo período legislativo también se definieron las autoridades del Concejo Deliberante. La presidencia quedó nuevamente a cargo de Exequiel Carral, mientras que Felisa Cala fue elegida como vicepresidenta y Simón Ocampo asumió como vicepresidente segundo.

El cuerpo legislativo se completa con los concejales Miriam Cardozo, Álvaro Reyes, Judith Huarache y Samantha Correa, quienes tendrán a su cargo el tratamiento de los proyectos y ordenanzas durante el período legislativo.

