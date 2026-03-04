Tres tucanes sorprendieron a vecinos de barrio El Huaico tras la tormenta

La fuerte tormenta con viento que azotó ayer a gran parte de la ciudad dejó una postal inesperada en barrio El Huaico. Tres tucanes aparecieron posados en cables frente a viviendas de la zona, lo que generó sorpresa entre los vecinos que pudieron observarlos muy de cerca.

Las aves fueron vistas en el sector de los dúplex del Procrear, donde varias construcciones alcanzan hasta tres pisos de altura. Desde allí, los residentes lograron observar con claridad a los tucanes que permanecían posados en los cables y árboles cercanos.

“Nosotros estamos en los dúplex de Procrear que algunos alcanzan hasta tres pisos de altura, así que podíamos ver a las aves posadas en los cables muy, muy cerca”, relató Sebastián, un vecino del barrio que compartió la imagen a través de El Tribuno WhatsApp.

La presencia de estas aves llamó la atención no solo por lo poco frecuente de la escena en un barrio urbano, sino también por el hecho de que se encontraban juntas. Los vecinos señalaron que quedaron asombrados por su tamaño y por los colores de su plumaje.

Según especialistas, es posible que las aves hayan llegado a la zona luego de quedar desorientadas por el temporal. Las tormentas fuertes, con lluvias intensas y ráfagas de viento, pueden sacar a los tucanes de sus rutas habituales o de los árboles donde se refugian.

En medio de las condiciones climáticas adversas, las aves pueden perder referencias visuales y terminar desplazándose hacia sectores poblados. Otra posibilidad es que hayan buscado refugio en árboles altos, cables o estructuras elevadas para protegerse de la lluvia.

También se explica que, después de una tormenta, suele aumentar la disponibilidad de alimento. La caída de frutas, insectos u otros pequeños animales puede atraer a distintas especies hacia determinados puntos.

En el norte argentino, especialmente en provincias como Salta y en zonas cercanas a áreas con vegetación abundante, no es extraño que especies como el tucán toco o el tucán de pico verde se acerquen ocasionalmente a barrios con árboles grandes.

En muchos casos, estos desplazamientos son temporales y las aves regresan luego a su hábitat natural una vez que mejoran las condiciones climáticas. Mientras tanto, la escena dejó una imagen poco habitual para los vecinos de El Huaico, que aprovecharon el momento para observar de cerca a las tres aves que se robaron todas las miradas.