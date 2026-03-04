La Merced: abrieron la convocataria para acceder a las becas 2026

La convocatoria a becas provinciales para el ciclo 2026 ya se encuentra abierta y está dirigida a jóvenes estudiantes de toda la provincia de Salta que cursen carreras de nivel superior. El beneficio alcanza tanto a quienes estudian en universidades públicas o privadas de la República Argentina como a estudiantes de carreras terciarias dictadas por instituciones dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno provincial.

Según se informaron desde la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina Municipal de la Juventud, el período de inscripción comenzó el dìa 2 y se extenderá hasta el 31 de marzo. Los interesados pueden realizar consultas y recibir asesoramiento en la Municipalidad local, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00. "Aquí le brindaremos acompañamiento durante el proceso de convocatoria, inscripción y renovación de las becas, con el objetivo de facilitar el acceso al programa a estudiantes", explicaron desde la Oficina de la Juventud.