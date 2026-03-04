El próximo sábado, Cerrillos entronizará la imagen de su santo patrono San José

La comunidad de Cerrillos se prepara para uno de los momentos más significativos de su calendario religioso, las fiestas patronales en honor a San José. Con un programa que incluye entronización, novena y celebraciones en distintos barrios, los fieles ya se organizan para participar de las actividades que convocan cada año a familias de todo el pueblo.

Según informaron desde la parroquia local, el sábado 7 del corriente se realizará la entronización de la imagen de San José, un momento central que marca el inicio del tiempo de preparación espiritual de la comunidad. Las actividades comenzarán a las 18, con una procesión desde la gruta ubicada a la vera de la ruta 68 en la zona de acceso a la localidad, hasta la iglesia San José. A las 20 se celebrará la Santa Misa.

La novena comenzará el viernes 13 de marzo a las 20 en el templo parroquial.

Además de las celebraciones en la iglesia, también habrá misas en los barrios. El viernes 13, a las 19, la celebración será en la plazoleta Pacto de los Cerrillos; el sábado 14 y domingo 15, a las 20, en la parroquia San José; el lunes 16, a las 19, en la plazoleta de barrio San Isidro; martes 17 a las 19, en la Plazoleta de la Madre, de barrio Pueblo Nuevo; y el miércoles 18, a las 19, en barrio Antártida Argentina.

Una historia de profunda devoción

Las fiestas patronales de Cerrillos tienen una historia profunda que se remonta a más de dos siglos. El patrocinio de San José comenzó a celebrarse en lo que entonces se conocía como “Los Cerrillos”, hace aproximadamente 234 años. Fue cuando don José Iradis levantó en un predio de su propiedad la primera capilla dedicada al santo. Tras su fallecimiento, dejó a favor de San José una fracción de su inmueble, donde con el tiempo comenzó a crecer el pueblo que originalmente se llamó San José de los Cerrillos, nombre que décadas más tarde dejó de utilizarse, pero que en los últimos años volvió a tomar fuerza hasta oficializarse nuevamente.

Con el paso del tiempo, la devoción fue creciendo junto con la comunidad. Luego de aquella primera capilla se erigió un nuevo templo y, en 1816, frente a ese edificio religioso se produjo un hecho histórico para el país: los ejércitos de los generales Martín Güemes y José Rondeau firmaron el Pacto de Paz, un acuerdo que permitió allanar el camino hacia la declaración de la independencia por parte del Congreso de Tucumán.

En 1844, un terremoto afectó al segundo oratorio dedicado a San José, que finalmente fue demolido a mediados del siglo XIX. Años más tarde, el presbítero Serapio Gallegos, con la colaboración de los franciscanos, levantó un nuevo templo en honor al santo patrono. Ese edificio se mantuvo en pie hasta mediados de la década de 1980, cuando el deterioro de su estructura y el derrumbe de una de sus partes obligaron a su reemplazo por la iglesia actual.

En la previa de cada fiesta patronal, los vecinos de Cerrillos también participan activamente en la preparación del templo. Como es tradición, colaboran con su ornamentación utilizando globos amarillos y blancos y papel crepé con los colores papales, en un gesto que refleja la devoción y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Desde la parroquia invitaron a todos los fieles a participar de las celebraciones y a vivir estos días como un tiempo de encuentro y fe compartida entre los cerrillanos.