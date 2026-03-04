Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a realizarse un test de alcholemia

En la tarde del martes 3 de marzo, Ernestina Pais volvió a quedar en el eje de la polémica. La conductora -en Vicente López, en plena Avenida del Libertador, y luego del accidente- se negó a realizarse un control de alcoholemia. Lo más llamativo es que, luego del hecho, Pais negó categóricamente lo sucedido y se mostró sorprendida.

Consultada por la prensa, aseguró que nada de eso había ocurrido. De hecho, salió al aire en A la tarde y a todos los periodistas que le escribieron les dijo lo mismo: nada había pasado. “Esto no sucedió, no pasó nada, no hay noticia”, le respondió a Nancy Duré. Pero hay fotos que la comprometen y que la ubican en el centro de la escena.

En las imágenes que mostraron en Puro Show, se ve claramente a la conductora apoyada contra un Honda City blanco, con la mirada elevada al cielo, tras la llegada de la Policía al lugar. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Pais sufre un percance de este tipo con el auto. “Es la cuarta vez en siete años que choca y se niega a realizarse el test”, contó Matías Vázquez.

Si bien el choque fue leve, al negarse Pais a realizarse el test que mide el alcohol en sangre, su auto fue secuestrado por la Policía y le labraron un acta de infracción. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, no hubo personas heridas y tanto ella como la mujer que conducía el otro auto están en perfectas condiciones de salud.

A inicios de febrero, Ernestina Pais visitó Bondi Live y contó en El Ejército de la Mañana detalles de su dura batalla contra las adicciones. "Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer. Arranca desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor", arrancó.

Y reflexionó: “¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. O sea, la frustración te supera porque no tenés herramientas, entonces yo creo que mis herramientas ya escaseaban a nivel de poder enfrentar el dolor desde chica".

La conductora contó que, en un momento crítico, decidió internarse en una clínica de rehabilitación. "La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo, porque tener una mamá internada me parecía que era un montón. También supe en ese momento, gracias a los terapeutas, que yo le pude enseñar que del piso se sale", relató, entre lágrimas.

