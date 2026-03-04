PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
4 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

consumo de carnes
La Merced
Emprender
cerrillos
Ernestina Pais
temporada 2026 en el MAC
Juana Repetto
consumo de carnes
La Merced
Emprender
cerrillos
Ernestina Pais
temporada 2026 en el MAC
Juana Repetto

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Ricardo Villada asume al frente de la nueva Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica

Mediante el Decreto provincial N° 131/26, se puso en marcha la nueva Coordinación y se designó a Ricardo Guillermo Villada como su titular con tratamiento protocolar de ministro en carácter ad honorem. La disposición no implica la creación de nuevas estructuras sino mejorar la coordinación de las ya existentes.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 11:59
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno de la Provincia dispuso, mediante el Decreto N° 131/26, la creación de la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, un área que tendrá dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial y que apunta a consolidar una administración más eficiente, ágil y compacta.

La medida se enmarca en el proceso de modernización del Estado que impulsa el Gobierno de la Provincia, y no implica la creación de nuevas estructuras, sino una mejor articulación de las ya existentes, junto con una redistribución estratégica de tareas y funciones para optimizar la gestión pública.

En este marco, se designó a Ricardo Guillermo Villada como Coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, con tratamiento protocolar de ministro y en carácter ad honorem, destacando su experiencia, capacidad de gestión y vínculo con actores de la sociedad civil y de los ámbitos público y privado, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sus principales competencias, la Coordinación intervendrá en las relaciones institucionales con el Poder Ejecutivo Nacional y con los legisladores nacionales, una tarea prioritaria que requiere seguimiento permanente. Asimismo, tendrá a su cargo el desarrollo de la planificación estratégica provincial, la promoción del potencial productivo y social de Salta, y la vinculación entre el Poder Ejecutivo con el Consejo Económico y Social.

El área también trabajará de manera articulada con estructuras ya operativas de la Gobernación, las representaciones ante organismos internacionales y la Casa de Salta en Buenos Aires, con el objetivo de profundizar la inserción de la Provincia en el escenario nacional e internacional y fortalecer los procesos de planificación que históricamente se desarrollan junto al sector privado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD