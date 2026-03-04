El mejor plan para el "finde", la Fiesta del Haba en Santa Rosa de Tastil

Con una propuesta que combina tradición, gastronomía y cultura andina, la localidad de Santa Rosa de Tastil se prepara para vivir este sábado 7 de marzo la 18ª edición de la Fiesta Provincial del Haba, un evento que ya se consolidó como uno de los encuentros más esperados del calendario cultural del interior salteño.

La celebración comenzará a las 9 de la mañana y se desarrollará durante toda la jornada en esta pintoresca comunidad ubicada en el kilómetro 100 de la ruta nacional 51, en pleno corazón de la Quebrada del Toro, jurisdicción del Municipio de Campo Quijano. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a vecinos, turistas y amantes de la cultura regional que quieran disfrutar de un día diferente en las montañas.

"Los esperamos a todos para compartir una jornada llena de tradición, cultura y sabor", expresó la presidenta de la Comisión Vecinal, Elsa Zerpa, quien destacó el trabajo comunitario que hace posible cada edición.

La Fiesta del Haba nació como una forma de revalorizar la producción local y fortalecer la identidad gastronómica de los pueblos tastiles. Las habas, cultivo tradicional de altura, forman parte esencial de la economía familiar y de la dieta cotidiana de la zona.

Gracias a las condiciones climáticas, la altitud —que supera los 3.000 metros sobre el nivel del mar— y la pureza del agua de vertiente, los productores aseguran que obtienen alimentos de excelente calidad, cultivados de manera orgánica y artesanal.

"Las habas están dentro de la identidad gastronómica de los pueblos tastiles; son parte de nuestro modo de vida. Por nuestro clima, por la altura y por la calidad del agua nuestros productos son de lo mejor; todo es orgánico", explicó Julieta Barboza, encargada de Prensa de la Comisión Vecinal.

Actividades

El cronograma de actividades incluye degustaciones de mote de habas, ventas directas de productores locales y un espacio de fonda donde se podrán disfrutar comidas regionales con el haba como protagonista: guisos, empanadas, tortillas, ensaladas y preparaciones tradicionales transmitidas de generación en generación.

Además, se realizará un Encuentro de Productores y Artesanos, donde se ofrecerán tejidos, piezas en cerámica, productos regionales y artesanías típicas de la zona andina. La música folclórica autóctona y las danzas tradicionales acompañarán toda la jornada, convirtiendo al predio en un verdadero espacio de encuentro familiar y comunitario.

Como marca la tradición andina, la apertura oficial incluirá el pedido de permiso a la Madre Tierra, una ceremonia ancestral de agradecimiento y ofrenda. También habrá un convido comunitario, en el que los presentes compartirán alimentos en un gesto de fraternidad y unión.

El concurso más esperado

Uno de los momentos más esperados será el concurso de quién come más rápido una porción de mote de habas, que ya se convirtió en un clásico de la fiesta. Habrá categorías masculinas y femeninas, y la participación estará abierta a todo el público que quiera animarse al desafío. Entre risas y aplausos, esta competencia suele generar un clima distendido y festivo que corona la jornada.

Para el cierre, la organización anunció un convido de mate cocido con yuyos aromáticos de los cerros, una costumbre que sintetiza la esencia del encuentro: compartir, celebrar y fortalecer las raíces culturales.

En un entorno natural imponente, rodeado de montañas y paisajes únicos del noroeste argentino, la Fiesta Provincial del Haba se presenta como el mejor plan para el fin de semana: una combinación de sabores ancestrales, producción local y tradición viva que año tras año convoca a más visitantes en busca de una experiencia auténtica en lo alto de la cordillera salteña.